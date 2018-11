Elecciones Andalucía por provincias: Ciudadanos y PSOE luchan por el primer puesto

En las legislaturas del bipartidismo imperfecto que era la norma en Andalucía hasta ahora, la comunidad se explicaba muy bien con la ilustración de un mapa por provincias donde se le adjudicaba o un rojo o un azul a cada una de las circunscripciones. El primer puesto revelaba el resto. Esto cambiará a partir de las elecciones del 2 de diciembre. Aunque el PSOE vuelve a ganar en todas las provincias, lo hace por muy poca diferencia respecto al segundo. En cuatro de ellas el segundo es Ciudadanos, y en es tan baja que Málaga que puede terminar tiñéndose de naranja. En Cádiz, la intención directa de voto es favorable a los naranjas.

La encuesta electoral que Metroscopia ha elaborado para este periódico indica una pérdida de parlamentarios socialistas en casi todas las provincias, hasta situarse en una horquilla de 37 a 40 escaños. No obstante, gana en todas. El PP pierde nueve parlamentarios, y tanto uno como otro lo hacen en beneficio de Ciudadanos, que se convierte en segunda fuerza de la Cámara por número de votos y empatado en escaños con los populares y Adelante Andalucía.

Este miércoles se publicarán todos los sondeos provinciales con mayor detalle.

Málaga y Cádiz, las más competidas

Las provincias más competidas en esta campaña electoral son las de Málaga y Cádiz. En especial, la primera. Según el sondeo, el PSOE ganaría en votos, pero tiene a Ciudadanos demasiado cerca, a medio punto en voto estimado. Esta diferencia es mucho menor que el error de la encuesta, por lo que el resultado está muy abierto. En Málaga confluyen dos candidatos a la Presidencia de la Junta. Juanma Moreno, por el PP, y Teresa Rodríguez, por Adelante Andalucía. Ciudadanos, además, ha hecho una apuesta muy fuerte, al presentar como cabeza de lista a Javier Imbroda, el ex seleccionado nacional de baloncesto.

En Cádiz ocurre algo similar, Ciudadanos está a un punto y medio del PSOE. El candidato a la Junta de los naranjas, Juan Marín, es de Sanlúcar, pero lo que explica la situación gaditana es el importante retroceso de los socialistas. El PSOE está mal valorado en Cádiz y Susana Díaz obtiene la peor valoración en una provincia, donde su número dos en el Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, y el segundo en el PSOE, Juan Cornejo, son el primero y el tercero de la lista electoral.

Éste es un matiz importante: el crecimiento que Ciudadanos experimenta se debe en su mayor parte a anteriores votantes del PP, pero también socialistas. Un 10% de los electores del principal partido apostarían ahora por la formación de Albert Rivera. En el caso gaditano y malagueño, supera al 15%.

La extensión del partido naranja es similar a la que antes era del PP; es decir, en las provincias más urbanas y costeras se produce el desplazamiento del voto popular, que siempre ha sido importante, hacia Ciudadanos. En Málaga, Cádiz y Almería el PP ha ganado en bastantes elecciones generales, y esto puede cambiar a partir de ahora.

Pero Ciudadanos no es un partido ausente en el interior. En Jaén, que es el paradigma de territorio socialista de interior, Ciudadanos obtiene dos escaños. Huelva y Córdoba tiene un comportamiento similar. Un caso especial es el de Granada, donde también se produce el sorpasso de los naranjas. Y esto contrasta con la fortaleza que los socialistas mantienen en Almería, que es una provincia que oscila entre mayorías populares y del PSOE.

Datos en Sevilla

La apuesta de última hora del PP en Sevilla parece que no da resultado. Consciente de que Ciudadanos le pisaba los pies, el PP optó por colocar al ex ministro y ex alcalde Juan Ignacio Zoido en una primera posición. Pero lo que indica el sondeo es que sería el partido menos votado, sólo obtendría tres escaños. En Sevilla, feudo tradicional de los socialistas y circunscripción de Susana Díaz, el PSOE aguanta pero podría perder hasta dos escaños.