Juan Marín se abre espacio dando a PSOE y a PP

El primer debate televisado entre los candidatos a las elecciones del 2 de diciembre no ha seguido el esquema de tres contra uno, el de los tres partidos de la oposición contra la presidenta de la Junta, sino que unas veces ha sido así y otra, las que más, el de Juan Marín y Juanma Moreno. PP y Ciudadanos están enfrascados en una batalla por el segundo puesto en estas elecciones, en dirimir cuál de los dos es el líder de la oposición y se trasluce. "Ustedes no han conseguido nada en estos 40 años", le ha dicho Marín a Moreno.

Aunque novato en estas teatralizaciones, el candidato de Ciudadanos ha sido el más punzante. A Susana Díaz, que ha sido su aliada hasta hace unos meses, le espetó que no quería estar allí, en un plató andaluz, sino en Ferraz. “Los socialistas dan la espalda a Susana Díaz”, leyó Marín la portada de este diario del 22 de mayo de 2017, el de después de las primarias socialistas.

“Se le ve impostado, me acuerdo de aquella canción de nuestra juventud que decía qué fue de nuestra amistad, pero ahora le mandan a decir otras cosas”. La presidenta de la Junta y Juan Marín han sido aliados hasta finales de este verano, aunque más bien ha parecido que la aliada de la socialista es Teresa Rodríguez, que se manejó con una suavidad con Susana Díaz que no es la que suele emplear en los plenos del Parlamento.

Es la primera vez que Juan Marín y Teresa Rodríguez, de Adelante Podemos, intervienen en un debate electoral con Susana Díaz y Juanma Moreno, dos conocidos de los comicios de 2015. En aquella ocasión, Juanma Moreno fue capaz de mantener la calma, a la vez que llevaba a la presidenta por una senda de improvisación y nerviosismo. Esta vez no fue así, pero de los cuatro, es el del PP quien se maneja con más eficacia televisiva. Ha sido él quien abrió el debate con una pregunta directa al espectador: “Considera que el PSOE debe continuar cuatro años más al frente del Gobierno o es el momento de cambiar?” Tampoco ha tenido grandes problemas Susana Díaz para debatir, tiene soltura, más tablas que ninguno de ellos.

El primer debate televisivo ha sido organizado por Canal Sur, se emitió en 'prime time' y ha durado dos horas. Como en otras ocasiones lo moderó la periodista Mabel Mata, una veterana de este tipo de complicados encargos.

Susana Díaz abrió su intervención con una llamada a los ciudadanos para obtener “una ampia mayoría para que nadie impida el bloqueo”, y es que los sondeos indican que el PSOE de la presidenta necesitará a otro grupo para poder volver a ser investida en la Cámara.

Pero hubo dos debates, el previsible entre Susana Díaz y el resto de candidatos de la oposición, y otro más, entre Juan Marín y Juanma Moreno. El dirigente de Ciudadanos fue el primero en abrir fuego, al echarle en cara a Moreno que en 36 años de permanencia en el Parlamento no ha conseguido nada. No es la primera vez que Marín alardea de la bajada de impuestos conseguido en la pasada legislatura. “Yo no vengo a prometer una bajada de impuestos, yo vengo ma explicar que ya lo hemos hecho”, añadió Marín. “¿Quién dijo en 2015 que no traicionaría a sus votandos apoyando al PSOE?”, le respondió el candidato popular.

Juanma Moreno recurrió a las siglas, sostiene que viene a hacer una BMI, una bajada masiva de impuestos y prometió bajar el desempleo en 600.000 personas en los próximos cuatro años. Si la economía se comportase del mismo modo que en los últimos tres años sería posible, España viene creando una media de medio millón de empleos al año y Andalucía supone el 18% de la población. La candidata socialista se comprometió a que la tasa de paro bajase nueve puntos, pero no concluyó con el número de desempleados que eso signfica.

Moreno jugó otra vez a golpear a Susana Díaz a causa de la gestión. “Usted es una máquina de crear desigualdades, muchos golpes de pecho de socialismo, pero cuando gobiernan, se le ven las carencias”, le ha indicado, pero esta vez la presidenta no entró en el debate.