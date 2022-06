Juanma Moreno sugiere que sólo él puede parar a Vox

Ecuador de campaña andaluza, más paseos que mítines, más trabajo en las redes sociales que en la calle. El candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha verbalizado este jueves en Fuengirola lo que se está viendo en los trasvases de votos de los sondeos: el mejor modo de frenar a Vox en votarle a él. Como se hace en las presidenciales francesas, cuando todo el voto de derecha e izquierda se une para vencer a la ultraderechista Marine Le Pen.

El último estudio conocido, de la consultora Thinking Heads, calcula en un 16% el trasvase de votos de electores socialistas de Susana Díaz en diciembre de 2018 hacia el PP de Moreno. Según ha explicado a los periodistas, hay personas que se le acercan estos días, que le confiesan que son de izquierdas, pero le anuncian su apoyo para que pueda gobernar solo. Moreno no suele atacar a Vox, ni siquiera a la candidata, Macarena Olona, que le acusó en el debate de RTVE de traición al cambio y de utilizar datos fraudulentos.

Moreno no ataca a Vox, ya se lo adelantó a Olona en la Feria de Sevilla, cuando ambos tuvieron un encuentro casual en una caseta: el PP quiere una campaña tranquila, sin meterse con nadie. Pero esta vez el presidente lo ha manifestado de modo público. El de Thinking Heads no es el único sondeo que indica una concentración del voto del centro y la derecha en torno al PP.

El candidato del PP ha participado este jueves en un acto de la Federación Andaluza de Caza, un sector que, se supone, es afín a Vox. Al menos así lo fue hace cuatro años, aunque la cinegética es tan popular como plural. Juanma Moreno ha abogado por dar mayor visibilidad a la caza, para que ningún partido pueda utilizarla. No tiene ideología, ha declarado. Macarena Olona utilizó en el debate un libro de texto para intentar demostrar que también el Gobierno del PP criminaliza a los cazadores, pero el párrafo en cuestión ya había sido modificado por la Consejería de Educación.

Donde se mantenía que suprimir la caza era un buen método para evitar la extinción de especies, se reescribió casi lo mismo, pero con un tono más sereno: que era necesario controlarla para salvar las especies en peligro de extinción.

"Son partidos que no tienen experiencia, que carecen de equipos formados, se pierden dos años en formarlos", asegura en referencia a Vox

Cuando Juanma Moreno sostiene que quiere gobernar en solitario, "sin líos", no descarta a su anterior socio, Ciudadanos. A lo largo de la campaña ha quedado claro, por ambas partes, que el Gobierno de coalición se mantendría, aunque con otro equilibrio, si los naranjas lograsen entrar en el Parlamento. En una entrevista en la Cadena Cope, el presidente aseguró, en referencia, a Vox que "se pierden dos años" si hay que gobernar "con partidos que no tiene experiencia, que carecen de equipos formados". "Yo no quiero enseñar a gobernar, esto cansado de ello", aseguró el presidente, que ha venido sosteniendo que él sí tenía experiencia, porque fue antes secretario de Estado de Asuntos Sociales.

El debate de RTVE del pasado lunes ha dado alas a los partidos con menos posibilidades, en especial a Ciudadanos, debido a la buena actuación de su candidato, Juan Marín.

El socialista Juan Espadas es el que está haciendo la campaña más clásica, muchos kilómetros y bastantes actos, aunque no congregan mucho público. Sí fue nutrido el del fin de semana pasado en Cuevas del Almanzora, que contó con la presencia de Pedro Sánchez. El candidato cree que ese día se produjo "un punto de inflexión" en la trayectoria electoral del PSOE. Sánchez vuelve esta seman a Andalucía.

A la campaña le quedan dos hitos, la publicación de los últimos sondeos -el lunes próximo el el último día legal para darlos- y el debate del Canal Sur del 13 de junio.