Juanma Moreno promete la segunda "bajada masiva de impuestos"

Juanma Moreno ha prometido este miércoles a los dirigentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que habrá "una segunda bajada masiva de impuestos", que tocará todas las figuras fiscales, incluida la que grava el Patrimonio, pero con especial atención a los relacionados con las actividades productivas. Durante su legislatura, Andalucía ha pasado de situarse entre las cuatro comunidades con mayor fiscalidad de España, a estar en "el Top Five", las cinco menos gravosas, les ha explicado el presidente de la Junta.

La patronal empresarial se ha reconciliado con el PP como su referente económico. No ha sido ahora, con motivo de las elecciones del 19 de junio, pero es reciente, de esta legislatura. No es que fuese socialista, pero la CEA sí estuvo muy cercana a la ex presidenta Susana Díaz y asistió con sorpresa a la elección de Juanma Moreno como presidente hace cuatro años. Su líder, el empresario malagueño Javier Fernández de Lara, ha elogiado la presidencia de Moreno, de quien ha dicho que ha estado muy cerca de ellos en los años de la pandemia. "Juanma Moreno ha tenido la inteligencia de crear un equipo cohesionado", ha dicho Fernández de Lara.

El dirigente ha solicitado que, después de las elecciones del 19 de junio, haya "un Gobierno estable". Fernández de Lara también ha abogado por cambiar el modelo de financiación autonómica para que Andalucía reciba más dinero, y se ha quejado de que los fondos Next Generation "no están llegando". "Será porque son para la próxima generación", ha bromeado.

Juanma Moreno ha participado junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en la CEA que ha servido para definir los apoyos, al menos implícitos de la propuesta popular frente a otras alternativas de derecha. El presidente de la Junta les ha dejado esta reflexión: "La alternativa al PP son ocho partidos de izquierdas, y ya han dicho, cosa que les honra, que volverá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que derogarán los decretos de simplificación administrativa porque los han recurrido al Constitucional y acabarán con la Ley del Suelo. Os dejo esta reflexión en voz alta para que penséis que puede pasar en Andalucía".

Moreno ha defendido que la bajada de impuestos acometidas durante su mandato ha servido para recaudar más y para que más personas se empadronen en Andalucía. "Yo quiero competir con Madrid, se lo he dicho a mi amiga Isabel Díaz Ayuso", ha indicado sobre su política fiscal.

Durante este mandato ha bajado la cuota autonómica del IRPF, se ha bonificado el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y se han reducido otros impuestos como Actos Jurídicos. Moreno ha adelantado que seguirán bajando, y que también "habrá que tocar un poco más Patrimonio". Su balance es que la Junta ha recaudado 1.000 millones de euros más, a la vez que se ha producido un incremento de 82.000 personas empadronadas que antes tributaban en otras comunidades.

Este efecto de la bajada de impuestos es aún un supuesto, porque ha coincidido con un período de expasión económica. Los nuevos empadronamientos son los que ya se venían produciendo en Andalucía.