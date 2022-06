Marín cree que la gente ha apoyado al PP porque "se ha bipolarizado mucho" el voto

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, cree que "a la hora de votar se ha concentrado mucho en el PP por el miedo de que Vox llegara", de lo que ha colegido que "se ha bipolarizado mucho: o Juanma o Vox, y al final la gente ha apoyado la acción del PP".

En una entrevista con Europa Press Televisión, ha reconocido que "no encuentro una explicación lógica" al resultado de Ciudadanos, que ha acabado siendo una fuerza extraparlamentaria de ser el tercer partido en la Asamblea Legislativa andaluza con 21 escaños.

Considera que "todo el mundo está contento con el trabajo que hemos hecho, así te lo dicen, pero a la hora de votar se ha concentrado mucho en el PP". "Es un resultado muy duro de encajar". "Nuestros votantes, simpatizantes, han cambiado su voto, no le encuentro otra explicación", ha dicho Marín, quien se ha declarado "feliz y orgulloso del trabajo que hemos hecho".

En su análisis de los resultados, Marín ha apuntado igualmente que "el PSOE y la izquierda se han desinflado, no han luchado por esta campaña".

Su futuro tras la dimisión

Sobre su futuro a partir de la dimisión de sus cargos en Ciudadanos, entre ellos, el de coordinador en Andalucía, y su posible entrada como consejero en un gobierno monocolor de Juanma Moreno, Marín ha asegurado que "él me lo ha planteado" para esgrimir que su respuesta ha sido que, "si mi partido no estaba, yo no iba a estar".

"Deseo que a Andalucía le vaya bien, espero que Juanma y su equipo sigan haciendo este trabajo, disfrutando de esa Andalucía que estábamos soñando hace tiempo", ha afirmado sobre el futuro de la Comunidad Autónoma.

El futuro de Ciudadanos

En cuanto al futuro de su partido, a nivel nacional ha señalado que "espero que podamos recuperarnos antes de unas nacionales en una situación diferente y podamos condicionar los gobiernos de España", por cuanto ha considerado que "el gobierno de Sánchez está haciendo mucho daño a este país y a Andalucía, y voy a intentar que eso cambie como afiliado de base".

"Desde hoy seguiré trabajando en lo que la dirección de mi partido considere", ha apostillado Marín.

"No creí que el resultado fuera esto, que al menos tendríamos grupo parlamentario", ha proseguido ahondando sobre los resultados de su partido, mientras se ha mostrado convencido de que "nombrarán a alguien, habrá primarias, siempre hay gente que puede sustituirte y hacerlo mejor que yo".

Para el proceso de su relevo como coordinador ha considerado que "la presidenta es Inés (Arrimadas, que tiene que ser quien lidere" ese camino, y ha pedido "cerrar filas para analizar bien lo que sucede": "Son varias campañas en las que los resultados no han sido buenos, por eso anuncié anoche que dejaba todos mis cargos", ha añadido.