Elecciones andaluzas: Moreno ve "incoherente" que Vox entre en un Gobierno andaluz

Juanma Moreno modula sus intervenciones en función de la audiencia. El candidato del PP escogió una entrevista en la Ser, en Almuñécar, para exhibir la mayor contundencia mostrada hasta ahora contra Vox. Tachó de "incoherente" que Macarena Olona exprese interés en entrar en un gobierno en el que "no creen". El también presidente andaluz volvió a remarcar las líneas rojas que le separa de la formación ultraderechista.

La lucha contra la violencia de género, que entiende un asunto de Estado, el combate contra el cambio climático o Canal Sur, la radiotelevisión andaluza que el aspirante popular remachó que no solo continuará en la siguiente legislatura sino que tiene intención de reforzar. Postulados que le distancian totalmente de Vox y que Moreno defendió como ejes de sus políticas innegociables.

Pero el aspirante popular, muy en su estilo, no suele dar portazos. Junto con su defensa del Estatuto, que deberán "acatar" y el autogobierno, a la vez abre una rendija para compartir ejecutivo con el partido de Abascal. Si son constitucionalistas "tendrán que buscar otras fórmulas" para negociar, expresó. Moreno de lo que no tiene duda alguna es que el 19 de junio ganará las elecciones. No por las encuestas sino por el "movimiento social" que aprecia en la calle. En palabras suyas, significa que será "el preferido" de los andaluces, lo que se consigue si obtiene un voto más que su inmediato adversario.

Eso sí, el candidato popular insistió en el mensaje que repite insistentemente durante toda la campaña de conseguir una mayoría que le permita "manos libres" para gobernar. Y presumió de lo que significa ese ejercicio de tomar decisiones con el ejemplo la orden de desalojo de 2.000 personas que dictó el miércoles con motivo del incendio de Sierra Bermeja.

También calificó de "fracaso" si se diera el escenario que obligara a repetir los comicios, algo que no descarta. Sólo formalizar una investidura entiende que no cumple con su propósito si implica como consecuencia una gobierno con un periodo de vigencia de unos pocos meses. Para justificar la necesidad de todo lo contrario aventuró turbulencias económicas para los años 2023 y 2024 y alertó de que Andalucía sale muy perjudicada con la crisis abierta con Argelia ya es la tercera comunidad de España en exportaciones al país norteafricano.