El PSOE de Huelva no cree extrapolable el resultado de las andaluzas a las municipales

El PSOE de Huelva no cree que el resultado de las elecciones andaluzas sea extrapolable a las municipales. Su secretaria general, María Eugenia Limón, señaló que no tienen nada que ver "unas elecciones autonómicas, donde el votante tiene que valorar la calidad de los servicios públicos y todas aquellas competencias de materia autonómica, con las municipales, donde además de valorar a los partidos políticos valoran la gestión del día a día de los responsables municipales".

Dijo no estar preocupada por el futuro de la Diputación, "el camino se demuestra andando y a trabajo nadie nos gana, tenemos unos candidatos y unos alcaldes y alcaldesas maravillosos, que se han dejado la piel a lo largo de estos tres años".

Comentó que las elecciones autonómicas "vienen en un contexto diferente, tras atravesar una pandemia", a lo que unió que "también afecta la Guerra de Ucrania con la subida de los precios además de una serie de factores". No obstante, indicó que "van a trabajar en un diagnóstico para analizar ese casi 50% de votantes que se han quedado en casa, qué ha podido pasar, cuál es el descontento, la apatía que tienen con la política, y por otro lado, a esos votantes del partido socialista que han trasladado el voto a otro partido político".

Recordó que en la provincia de Huelva la participación "ha sido más o menos la misma que la anterior, y el PSOE apenas ha perdido unos 8.000 votos, lo único que no se han recuperado son los votos de Ciudadanos que se han ido directamente al PP. Hemos mantenido los resultados pero no nos han devuelto esa confianza".

Indicó que el objetivo con el que se presentaron a esta campaña "era trabajar la máxima participación porque tenemos claro que cuando hay una participación masiva la izquierda gana y eso no se ha producido, con lo cual el objetivo no lo hemos cumplido y eso es una parte de la autocrítica que tenemos que hacernos, no hemos cumplido el principal objetivo con el que iniciamos esta campaña que era hacer que la gente participara para que la izquierda ganara".

Ahora desde la oposición van "a seguir trabajando de forma constructiva, pensando sobre todo en los problemas de la provincia de Huelva, en las necesidades y demandas de los vecinos, y trabajar a través de la escucha activa, como tan sólo los socialistas sabemos hacer, y recuperar también la calle".

Aseguró que el Partido Socialista "está fuerte, es un partido con historia, con más de 143 años, un partido que ha sufrido un proceso de renovación y de cambio en los últimos meses, y tenemos toda la fuerza, la ilusión y el empuje para seguir trabajando y dar a la ciudadanía lo mejor que sabemos hacer los socialistas que es trabajo, humildad y humanidad y seguir mirando a la gente a los ojos y decir que en el Partido Socialista van a encontrar al partido, que desde el Gobierno o desde la oposición, va a seguir defendiendo los servicios públicos, las políticas sociales y el empleo".

La secretaria general del PSOE de Huelva, se mostró convencida de que "dentro de cuatro años el PSOE volverá a gobernar en la Junta de Andalucía".

Respecto al ascenso de Vox y del PP en municipios socialistas, indicó que el PSOE no ha sabido explicar iniciativas y medidas llevadas a cabo para que llegaran bien a la ciudadanía.