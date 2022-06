“Claro que apelo al voto útil y a que ningún progresista se quede en casa el día 19”

Rafael Márquez (Rota, 1977) es un abogado especializado en materia de urbanismo que siempre ha estado vinculado al PSOE desde una posición, podría decirse, invisible. Ahora, por primera vez, ha decidido dar un paso adelante y presentarse como candidato por Cádiz al Parlamento andaluz en los próximos comicios regionales.

–Es usted el hijo de Felipe Márquez, un histórico socialista.

–Es verdad que mi padre está jubilado ya hace unos años, pero sí que ha tenido una trayectoria política importante. Para mí, ha sido un referente en las cuestiones que considero importantes, como ser una persona seria, responsable y, como él dice, ser alguien que se viste por los pies.

–Su vinculación con el partido viene entonces desde la cuna.

–En mi casa siempre se ha vivido la política con intensidad. No obstante, mientras que mi única hermana no ha querido saber nada de la vida política pese a haber tenido las mismas vivencias, en mi caso ha calado, tengo esa vena política.

–Pese a esa tradición, usted ha estado hasta ahora en puestos menos visibles del partido.

–Tengo una trayectoria larga. Entré en la dirección provincial con Paco González Cabaña y a partir de ahí he asumido distintas responsabilidades en la ejecutiva regional y después, en el Gobierno andaluz.

–Su última etapa la ha desarrollado en el Ayuntamiento de Sevilla.

–He sido gerente de Urbanismo en la etapa de Juan Espadas como alcalde y desde hace cinco meses soy el gerente del Ayuntamiento.

–¿Cómo se compatibiliza la gerencia del consistorio de la capital andaluza con una campaña electoral?

–Con mucho sacrificio personal y con mucho compromiso de la familia. Si ya en el día a día me veían poco, en campaña es todavía más complicado. Ahora bien, cuando uno lo hace con ilusión, es grato a pesar de las horas que se echan.

–Es la primera vez que se presenta a un cargo electo. ¿Qué le ha empujado a ello?

–Pertenezco a una generación de personas jóvenes pero con experiencia que han estado en el PSOE ocupando distintos puestos, tanto a nivel municipal como autonómico. En estos momentos, con Juan Espadas a la cabeza, se ha querido renovar el partido. Hasta un 70% de las listas se han actualizado y ahí se ha contado conmigo para que yo aporte esa juventud pero también esa experiencia. Lógicamente, cuando el partido te pide que des un paso adelante, no puedes decir otra cosa que “aquí estoy”.

–¿Fue Juan Espadas la persona que llamó expresamente a su puerta?

–Sí. No le pude decir que no. Para mí Juan Espadas, además de ser un referente político, es una persona comprometida con sus ideas y con esta tierra a la que tengo en alta estima.

–De cara al 19 de junio, ¿cree que el PSOE tiene opciones de volver a recuperar el Gobierno andaluz?

–Por parte del Partido Popular se está intentando trasladar un mensaje de que ya está todo hecho, de que no hace falta votar. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia es que hasta que no se cuente el último voto, no se sabe absolutamente nada. Tal y como está la calle en estos momentos, vamos a ver una sorpresa el próximo 19 de junio. Los señores del Partido Popular que dan por hecho que van a tener cuatro años más de Gobierno, se van a llevar una sorpresa cuando Juan Espadas se proclame presidente de la Junta.

–¿El PSOE estaría abierto a un posible pacto con las izquierdas si fuese necesario para gobernar?

–El PSOE lo que aspira es a ser la primera fuerza política y a gobernar en solitario para desarrollar su programa. A partir de ahí, el día de las elecciones valoraremos la prioridad de desarrollar un proyecto progresista. Así, todos aquellos que quieran sumarse al Partido Socialista tendrán los brazos abiertos. Pero repito, el PSOE quiere ser la primera fuerza política, como hemos sido en casi todas las elecciones que se han producido en Andalucía.

–Respecto a Vox, ¿teme que en Andalucía se dé una réplica del Gobierno de Castilla y León?

–Lo peor no sólo es Vox, es el Partido Popular, es Juanma Moreno. Lo ha dicho él mismo. Su modelo es el de la señora Ayuso: una mayoría muy importante del PP con apoyo parlamentario de Vox. Y las consecuencias de eso las estamos viendo. No sólo tenemos el reflejo de Castilla y León, cuyos primeros pasos nos generan cierta inquietud, por no decir miedo. También tenemos el ejemplo anterior de Ayuso, el Gobierno favorito de Moreno Bonilla, caracterizado por recortes y privatizaciones. Un ‘sálvese quien pueda’ y eso sí nos preocupa.

–Su partido está apelando al voto útil. ¿Lo pide usted también?

–Por supuesto. Aquí hay dos caminos: el modelo de la derecha o el modelo progresista. La fragmentación de determinados partidos a nuestra izquierda es muy peligrosa a los efectos del voto, ya que se podría dar la circunstancia de que un voto a posiciones minoritarias se pierda. Por eso, es fundamental que seamos capaces de concentrar el voto en el partido que tiene capacidad de alternativa de gobierno y ese es el PSOE. Claro que apelo al voto útil y a que ningún progresista se quede en su casa el próximo 19 de junio.

–Es la primera vez que el PSOE concurre a las elecciones andaluzas en la oposición. ¿Cómo se afronta esta nueva posición?

–El PSOE ganó las elecciones pero el apoyo de Ciudadanos y de Vox dieron el Gobierno al PP. Después de ese momento, el Partido Socialista ha experimentado una enorme renovación, no sólo de personas, sino también en la forma de relacionarnos con la sociedad. Llevamos meses de escucha activa para renovar nuestro mensaje. De ahí que afrontemos los próximos comicios orgullosos del pasado pero habiendo aprendido de los errores cometidos.

–Es usted un experto en Urbanismo. En la provincia de Cádiz hay serios problemas con las viviendas ilegales. ¿Qué solucione propone el PSOE?

–La receta es la misma que pusimos en marcha desde el PSOE y que no nos dio tiempo a desarrollar. Hay una realidad y, ante ella, hay dos maneras de ver: o mirar hacia otro lado, que es lo que hace el PP, o abordar y coger el toro por los cuernos. Es fundamental poner instrumentos flexibles y realistas que agilicen, simplifiquen y permitan la regularización por dos razones; primero, porque hay ciudadanos viviendo ahí; y segundo, porque tenemos que minimizar los efectos y el impacto medioambiental que comportan esas viviendas irregulares.