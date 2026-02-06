Endesa registra 189 torres dañadas y más de 170 elementos del tendido estropeados tras 11 días de borrascas en Andalucía

Los técnicos de Endesa llevan 11 días sin descanso atendiendo todas las incidencias que los temporales Kristin y Leonardo están originando en la red de distribución, un desafío sin precedentes que se está gestionando gracias el esfuerzo, sacrificio, pericia y profesionalidad del equipo humano de la compañía. Desde el pasado 27 de enero, cuando Endesa activó su Plan Operativo de Emergencia, todo el personal disponible de la compañía y de las empresas contratistas están sobre el terreno, día y noche, para solventar en el menor tiempo posible las incidencias que se originan derivadas de la intensidad de los dos temporales continuados sobre el territorio, con efectos inéditos. Así, los técnicos han tenido que sortear rachas de viento superiores a 130 Km/h en algunos momentos e inundaciones que han complicado sustancialmente el trabajo de reposición del servicio eléctrico.

El balance de daños ocasionados en los tendidos eléctricos aéreos es bastante cuantioso. En Andalucía, se han contabilizado hasta el momento 53 árboles caídos en la red aérea, 252 cables conductores partidos por la fuerza del viento, 189 torres eléctricas dobladas, partidas o derribadas por la intensidad de los temporales y más de 170 elementos del tendido aéreo roto o dañado significativamente.

Por provincias, en Almería son 39 los elementos dañados entre torres, árboles, cables y tendido; en Cádiz, 58; en Córdoba, 33; en Granada, 47; en Huelva, 165; en Jaén, 49; en Málaga, ocho y en Sevilla, 265, según los datos facilitados por Endesa. "Los técnicos llevan once días sin descanso atendiendo todas las incidencias que los temporales Kristin y Leonardo están originando en la red de distribución, un desafío técnico y humano sin precedentes que se está gestionando gracias el esfuerzo, sacrificio, pericia y profesionalidad del equipo humano de la compañía", aseguran.

Una de las cientas de torres eléctricas dañas por el temporal. / M. G.

Asimismo, en la medida en que los temporales avanzan se están encontrando multitud de zonas inundadas y anegadas en las que hay infraestructura eléctrica a la que no hay acceso. En ese sentido, Endesa está manteniendo un continuo contacto con los organismos de Protección Civil, UME, Bomberos y las autoridades competentes de las que ha recibido total colaboración para priorizar trabajos de reposición y acceso a zonas complicadas.

La "prioridad" de Endesa está siendo la recuperación del suministro eléctrico "en el menor tiempo posible". Para ello, los técnicos de la compañía están llevando a cabo trabajos de reposición que suponen soluciones provisionales, mucho más rápidas de ejecutar, como el izado de postes temporales, el apuntalamiento de torres dañadas o la instalación de grupos electrógenos, debido a que las condiciones del terreno no permiten el acceso de maquinaria pesada y a que las intensas lluvias impiden el fraguado del hormigón que sirve de base para los apoyos estándar.

En paralelo, se están planificando los trabajos de reposición definitivos para ejecutarlos en cuanto el terreno y las condiciones climáticas lo permitan. En este sentido, la previsión de nuevas borrascas de igual o mayor intensidad a lo largo de la semana va a dificultar estas labores. Endesa sigue manteniendo un contacto fluido con las autoridades locales, provinciales y regionales competentes, para trasladar información actualizada sobre los trabajos de recuperación.

Para acompañar estos trabajos, los técnicos están utilizando toda la tecnología disponible, como el uso de drones para el tendido de cables. En paralelo, se están planificando los trabajos de reposición definitivos para ejecutarlos en cuanto el terreno y las condiciones climáticas lo permitan. En este sentido, la previsión de nuevas borrascas de igual o mayor intensidad a lo largo de la semana va a dificultar estas labores.