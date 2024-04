Tres especies africanas de buitres se afincan en Andalucía

El cambio climático está propiciando la aparición en España, especialmente en Andalucía, de tres especies de buitres originarias de África, que se unen a las cuatro autóctonas (buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos).

Las tres especies que se avistan en los últimos años en la península ibérica son el buitre de Rüppell (Gyps rueppelli), dorsiblanco (Gyps africanus) y el alimoche sombrío (Necrosyrtes monachus), aunque en este caso todavía en contadas ocasiones.

No son estas aves carroñeras las únicas nuevas habitantes. En el lado español del Estrecho se detectan aves procedentes de África como el bulbul, el naranjero moro y el flamenco enano, que aparece en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, según el ornitólogo Alejandro Onrubia.

En total son unas 20 especies las que atravesaron el Estrecho volando o en los transbordadores que cruzan entre los dos continentes. Onrubia señala que los restos de comida de los pasajeros provocan que las aves se posen en los barcos y completen el viaje a bordo, lo cual facilita la colonización en España

Intentos de hibridación con especies autóctonas

Los ornitólogos no tienen constancia de que estas nuevas especies estén desplazando de sus hábitats a las especies autóctonas, pero sí existen intentos de hibridación. Por ejemplo, el ratonero moro, ante el menor número de ejemplares de su especie, se reproduce con el ratonero local; mientras que el buitre de Rüppell lo hace con el leonado, muy semejantes de apariencia aunque de diferente tamaño. Se desconoce aún si las crías son fértiles, afirma Jorge García-Macía, del Grupo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de Alicante.

Existe la posibilidad de que los buitres africanos que llegan a la península no muestren filopatría, es decir, que no regresen nunca a su zona natal, lo cual abre nuevos escenarios para la cría a este lado del Estrecho, según el estudio publicado en Journal of Ornithology por expertos de la Fundación Migres.

Las tres especies de buitres africanos que se han visto en la Península son el buitre de Rüppell, que Parece probable que se convierta en una nueva especie entre los buitres europeos, según la conclusión del estudio científico liderado por Carlos Torralvo y Alejandro Onrubia. Los avistamientos han pasado de dos ejemplares en 1998, a casi 50 en 2021. Esta especie está en peligro crítico de extinción. Llegan a Europa siguiendo la migración de los leonados.

El alimoche sombrío es muy característico al ser completamente negro, no como el autóctono. Su presencia se ha detectado en sólo una decena de ocasiones.

El buitre dorsiblanco empezó a verse en España en 2008. Algunos individuos pueden seguir a los buitres leonados durante su migración atravesando el Sáhara, pues la mayoría son juveniles o inmaduros.