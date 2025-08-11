¿Dónde es festivo el 15 de agosto en Andalucía?

El 15 de agosto es uno de los festivos nacionales más consolidados en el calendario laboral. Se trata de una jornada que llega en pleno verano para ofrecer un día de merecido descanso a todos los trabajadores del país. Por lo tanto, su carácter inamovible y no laborable, hace que cada una de las comunidades autónomas goce de esta fiesta, sin modificación posible, incluída la totalidad de Andalucía.

Además, este año coincide en viernes; de manera que muchos profesionales podrán disfrutar de un fin de semana largo para realizar pequeñas escapadas o, sencillamente, disfrutar de una época marcada por el buen tiempo, el descanso estival y las celebraciones populares de numerosos municipios. El 15 de agosto llega así, de la mano del mes más vacacional del año, para desconectar del ajetreo constante y permitir un día de relajación, ocio y calma veraniega.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

Conocido en esta ocasión como el 'puente de agosto', el día 15 de este mes se conmemora la Asunción de la Virgen María, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico. Su celebración original se remonta a 1950, cuando el Papa Pio XII proclamó como dogma católico el principio de que María, la madre de Jesús, había ascendido a los cielos en cuerpo y alma al final de su vida terrenal.

En la actualidad, se trata de una de las ocasiones más esperadas, tanto por los practicantes cristianos como por el conjunto de la sociedad española, que tiene ante sí la oportunidad de disfrutar de una jornada más para el descanso en pleno mes de agosto. Además, llega solo dos semanas después del Día de Santiago Apóstol, que muchas regiones celebran el 25 de julio; y coincide con las fiestas populares de numerosas localidades. Es el caso de las ferias de Cazalla de la Sierra, Salteras y Luisiana, en Andalucía.

¿Cuál es el próximo festivo?

Después de este festivo nacional, será necesario esperar un poco para disfrutar del siguiente. En concreto, el calendario de 2025 incluye cinco fechas más con repercusión en todo el país, aunque no todas tendrán el mismo efecto en términos de descanso laboral. Por ejemplo, el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, coincide en sábado; si bien es verdad que algunas comunidades autónomas han decidido trasladar la festividad al lunes 13, incluida Andalucía.

Sin embargo, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución Española (6 de diciembre), también caen en sábado y, en estas ocasiones, las festividades no se trasladan a ningún otro día. Por lo tanto, tendrán un menor impacto en aquellos trabajadores que ya cuenten con este día de la semana libre por convenio o por contrato.

El siguiente festivo generalizado será el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y, de nuevo, su coincidencia con el lunes hará que podamos contar con otro fin de semana largo de tres días en toda España. Finalmente, el 25 de diciembre es Navidad, la ocasión perfecta para desconectar de la vida laboral y compartir en familia.