El Gobierno asegura que el acuífero de Doñana es "el más vigilado de Europa"

Este verano, las lagunas del Parque Nacional de Doñana han quedado secas. La última en desaparecer fue la de Santa Olalla, un símbolo de cómo la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos están afectando al espacio natural. Con la lupa de la comunidad internacional puesta sobre un espacio protegido emblemático, el Gobierno central asegura que se está actuando para corregir los problemas del parque, cuyos acuíferos "son los más vigilados de Europa". Pero, en palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, salvar Doñana no es cuestión de una sola parte, "no lo vamos a conseguir si no ponemos todos el mismo esfuerzo en la misma dirección, no solo las administraciones, sino también quienes viven, trabajan y beben de Doñana".

El secretario de Estado ha llamado este miércoles a esa implicación conjunta de todos los afectados en la mejora de la situación de Doñana durante un Foro Joly celebrado en Sevilla, con el patrocinio de Martín Casillas. Morán ha recordado la sentencia europea que obligaba a cumplir con una serie de compromisos por parte de las administraciones, una parte de los cuales no se han ejecutado, como así ha alertado la Comisión Europea. "La Comisión acepta que por la parte que toca al Ministerio, de la CHG, se están cumpliendo hitos", ha remarcado. Pero la CE reclama el cumplimiento de todos los objetivos "y no distingue si quien incumple es un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Estado". No obstante, ha destacado Morán, "entiendo que se está volviendo a la senda del cumplimiento de compromisos".

Entre ellos está una inversión ejecutada, en ejecución y planificada de 200 millones de euros en el entorno de Doñana, un régimen de control de las extracciones y la evaluación continua de las masas de agua. "Puedo asegurarle a todos ustedes que en estos momentos las masas de aguas subterráneas que alimentan Doñana son las más vigiladas de toda Europa, con un sistema de seguimiento que no hay en ningún otro punto de la UE", ha esgrimido.

Morán ha enumerado algunas de las acciones abordadas al respecto, como la declaración de la masa de agua subterránea Almonte, Marismas y La Rocina como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o el cierre ejecutado o programado de más de 600 captaciones ilegales de agua. También la próxima licitación del proyecto del nuevo túnel de San Silvestre, clave para llevar agua superficial al Condado y reducir la presión que ejercen los regadíos sobre el acuífero.

Con estas actuaciones debería corregirse la situación del parque. Pero para ello reclama el compromiso de todos los implicados. Y el proyecto de ley que quedó sobre la mesa en la anterior legislatura del Parlamento andaluz que permitiría legalizar 1.600 hectáreas de regadíos no entra en ese esquema para el secretario de estado, que advierte que si se sigue adelante con ese plan el Gobierno "la recurrirá ante el Tribunal Constitucional".

"Confío en que no vuelva a reiniciarse el camino fallido de la pasada legislatura", ha señalado Morán, recordando las advertencias recibidas de la Unesco, el convenio Ramsar y la Comisión Europea. Pero también "por parte de estructuras económicas que permiten crecer y generar empleo a esta región. Si se acaba Doñana, se acaban los mercados internacionales para todo el entorno de Doñana. Confío en la responsabilidad de todos para gestionar esto de una forma razonable".

¿Y qué hará su partido? En la votación del polémico proyecto presentado por el Gobierno andaluz en el Parlamento, el PSOE se abstuvo en la votación, aunque posteriormente ha expresado su negativa a la tramitación tal y como está formulada. A este respecto, Morán ha asegurado que su partido "va a estar a la cabeza de esa responsabilidad" ante el Parque.

Biodiversidad

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene entre sus objetivos la conservación de la biodiversidad. Para ello, el Plan de Recuperación y Resiliencia ha reservado 1.642 millones de euros a esta materia, de los que 174 (el 20% de los destinados a las comunidades autónomas) ya se han transferido a Andalucía. Además, ha destacado Morán, Andalucía se beneficiará de la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad con 17 proyectos por 27 millones de euros.