Las gasolineras alertan de problemas de desabastecimiento si se cambia la bonificación de los carburantes

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) remitió a principios de diciembre una carta al Ministerio de Hacienda solicitándole la constitución formal de una mesa para consensuar la posible prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. De esta forma, el sector apremiaba al Gobierno central a despejar la incertidumbre que se cierne sobre las gasolineras y la ciudadanía ante la falta de información oficial a menos de un mes de la fecha límite establecida en la anterior moratoria. Diez días después, los empresarios del sector siguen esperando respuesta ministerial.

Por cuestiones que no vienen al caso, los gasolineros creen que la bonificación se va a prorrogar y esperan que se mantenga sin discriminación de los beneficiarios frente a la posibilidad apuntada por distintos ministros de una prórroga sólo para determinados colectivos profesionales y familias vulnerables, lo que a juicio del presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (Fedaes) y secretario de la CEEES, Antonio Felices, "no tiene ni pies ni cabeza, porque no somos inspectores de Hacienda para ir pidiendo la declaración del IRPF a nadie".

Quitando los problemas de reembolso por parte de Hacienda a las gasolineras ya resueltos, el responsable de los empresarios andaluces de estaciones de servicio considera que "la medida ha funcionado bien para las empresas, los consumidores y los transportistas", si bien argumenta que, a diferencia de lo que ocurrió con la implantación de la bonificación, que se hizo de un día para otro ocasionando graves problemas para las estaciones de servicio, "es necesario que tengamos toda la información con antelación suficiente, sobre todo si se cambian los términos de su aplicación, para tener seguridad jurídica y no tener que llegar al 1 de enero teniendo que improvisar de nuevo".

Antonio Felices: "El petróleo está bajando y seguirá así a corto plazo si no hay circunstancias geopolíticas nuevas"

Los gasolineros confían en tener noticias a más tardar esta misma semana, ya que de lo contrario, el responsable sectorial en Andalucía advierte de "posibles problemas de desabastecimiento" en la recta final del año por la "avalancha" de usuarios que aprovecharían para llenar los depósitos ante una eventual supresión de la bonificación o de su carácter universal.

"Una decisión así hay que programarla, como mínimo, con 15 días de antelación", esgrime Felices, quien califica de "irresponsabilidad enorme" la inacción del Gobierno, que "no ha hecho absolutamente nada y eso genera una problemática -logística, administrativa...- muy importante a las estaciones de servicio".

La bonificación, según el presidente de los gasolineros andaluces, ha permitido mantener el consumo registrado ligeramente por debajo del ejercicio anterior, no así los ingresos fiscales del Gobierno, que se inclinó por el descuento en lugar de la reducción del IVA del 21 al 10% solicitada en su día por el sector, lo que ha propiciado una "recaudación excepcional" por el alto precio de los combustibles.

Lo nunca visto: el gasoil más caro que la gasolina

Pese a la bajada del precio de los combustibles –de alcanzar en los meses previos máximos históricos por encima de los 2 euros el litro sin bonificación tanto del gasoil como de la gasolina ha pasado a cotizar por debajo de 1,8 euros en la actualidad–, las estaciones de servicio abogan por mantener la bonificación para compensar la inflación.

No en vano, aunque el IPC se situó en noviembre en el 6,8% tras una corrección de medio punto, en buena parte motivada por el descenso del precio de los combustibles y de la energía, la tasa subyacente repuntó hasta el 6,3%, en parte, también, por el incremento del precio de las gasolinas respecto al mismo mes de 2021.

Este aumento obedece, principalmente, a la "variación brutal" experimentada por el precio del gasoil, que históricamente siempre había estado por debajo del de la gasolina, hasta ahora, por la menor carga impositiva del gasóleo. El motivo del encarecimiento del gasoil no es otro que la escasez de existencias a nivel mundial por la gran dependencia de las importaciones de Rusia del producto tras el cierre, en la última década, de unas 15 refinerías en Europa, aunque ninguna de ellas en España.

"La escasez repercute en el precio del gasoil, pero en España tenemos las necesidades cubiertas"

"Muchas refinerías dejaron de ser rentables; compensaba más importar el gasóleo de Rusia ya refinado, pero con la invasión de Ucrania y el aumento de la demanda de gasóleo de tipo industrial, que también se ha disparado por el precio del gas, hay escasez de existencias y repercute en el coste final", indica el presidente de las gasolineras andaluzas, quien prevé, no obstante, que el precio de los carburantes se mantenga estable durante las fiestas navideñas por la caída de la cotización internacional del petróleo.

Las previsiones hay que tomarlas siempre con la debida cautela en un mercado tan volátil como el del petróleo, en el que si bien los expertos entienden que el veto a las importantes rusas no debería tener grandes repercusiones en España, que tiene sus necesidades de gasóleo cubiertas, en otros países de Europa se ha disparado su uso industrial debido a los altos precios del gas natural.

"La escasez mundial provoca un aumento del precio, pero la demanda se ha visto equilibrada por el confinamiento de la población china a causa de la política de covid cero en e país asiático", explica Felices, quien señala que "si entramos en recesión, el precio de los combustibles bajará, pero nunca se sabe que pasará en un escenario tan cambiante".