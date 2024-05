Una caída generalizada del sistema informático del SAS impide conseguir citas médicas en Andalucía

Una caída generalizada del sistema informático Diraya del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dejado sin posibilidad de conseguir una cita médica, así como de consultar los historiales médicos de todos los pacientes andaluces. Según ha podido confirmar este periódico, la caída que se atribuye a un problema informático y no a un ataque a los sistemas del SAS, ha comenzado a las 15:00 y todavía se trabaja para poder restablecer los servicios. Las mismas fuentes han confirmado que todos estos procesos que incluyen desde la confirmación de citas a la posibilidad

Hay lugares donde "fallan las citas" mientras que en otros hospitales, como el Carlos Haya de Málaga, "no se pueden ni ver las pruebas clínicas de los pacientes". Fuentes conocedoras de los hechos, hablan de "caos" en algunos centros donde se "ha tenido que volver al papel, como hace veinte años".

Desde el Hospital Clínico de la capital malagueña, aseguran que "las urgencias están al borde del caos", aunque en distinta medida, la caída afecta a todos los hospitales y centros de salud de Andalucía.

Fuentes médicas han confirmado que no hay posibilidad de "acceder a la historia del paciente y dado a que se están apuntando en papel corremos el peligro que no se grabe esa información". También han confirmado que "ha habido retrasos en algunas altas porque no se podía hacer los informes médicos y de enfermería correspondientes".