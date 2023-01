Cómo inscribirse en las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años

En el mundo de la IA, los ChatGPT y los coches que aparcan solos, en España está aumentando la tasa de abandona escolar. Levemente, pero aumentando tras más de una década de caída. Casi el 14% de la población de 18 a 24 años no completó la segunda etapa de Educación Secundaria y no sigue ningún tipo de formación.

Resulta que casi un tercio de los jóvenes españoles no tiene más que la ESO. Y eso es un enorme problema. No sólo para los jóvenes, sino también para los adultos que en su día no pudieron formarse. Es por ello que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía vuelve a abrir el plazo de inscripción para participar en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.

Los interesados en realizar esta prueba pueden presentar la solicitud del 1 al 15 de febrero en el siguiente enlace, siempre y cuando cuentes con clave iANDE o algún certificado digital en vigor, o en la Delegación Territorial de Educación de la provincia en la que se desee realizar la prueba, entregando el siguiente documento cumplimentado (dos copias en formato PDF) tanto por correo postal (selladas y fechadas por la oficina de Correos) como en persona, quedándote con tu copia de resguardo.

A la solicitud de inscripción hay que adjuntar copia autenticada del documento acreditativo de la edad, así como, si solicitas alguna exención, la certificación oficial correspondiente.

Las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO se realizarán el sábado 23 de abril de manera simultánea en todas las provincias andaluzas (mañana y tarde), y los contenidos se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: científico-tecnológico, social y de comunicación.

En el caso de que previamente hayas cursado la Educación Secundaria Obligatoria y tengas superada algunas de la materias, tendrás que presentar también en ese momento la certificación oficial correspondiente para quedar exento de hacer esa parte de la prueba.

Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios y aquellos que suspenden tendrán la posibilidad de participar en la segunda convocatoria, que tendrá lugar el 17 de junio.