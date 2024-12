Juanma Moreno defiende el periodismo "frente a la mentira, los bulos y el ruido"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que si Andalucía quiere "consolidarse" como una comunidad líder en España, necesita también de los "mejores periodistas y de las mejores empresas del periodismo", al tiempo que ha reivindicado el periodismo que persigue la "verdad", frente a los que sólo buscan "confundir, la mentira, los bulos, la desinformación y el ruido". Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en la ceremonia de entrega de la trigésimo novena edición de los Premios Andalucía de Periodismo, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

La periodista malagueña Curri Valenzuela ha sido distinguida en la modalidad de Mejor Trayectoria Profesional por unanimidad del jurado. Los Premios Andalucía de Periodismo, dotados con 10.000 euros en cada una de sus modalidades, han recaído también en los trabajos elaborados por el periodista Jesús Álvarez en el diario Abc de Sevilla, en la categoría de Prensa Escrita; por el periodista Daniel Sousa en El País Radio, en este caso un podcast, en categoría de radio; por el programa Los Reporteros de Canal Sur Televisión, en la modalidad de Televisión; por el fotoperiodista Jorge Guerrero Zapata, de la Agencia Efe, en la categoría de Fotoperiodismo, y por la también fotoperiodista Susana Girón, en la revista National Geographic, en la de Proyección Internacional de Andalucía.

Estos Premios Andalucía de Periodismo, que cumplen ya 39 años, según el presidente, tienen mucho que celebrar, porque son un ejemplo de valores como "el rigor, la veracidad, la credibilidad, la pluralidad, la libertad, la concienciación y el servicio público". "Todo esto es el periodismo bien ejercido, sin condiciones ni injerencia, con una enorme pasión vocacional como hemos podido vivir en cada uno de los relatos que hemos escuchado", ha señalado el presidente sobre los galardonados. "Estos premios nos ofrecen una visión global de nuestra tierra, de Andalucía, porque trazan una perspectiva desde su pasado, más pasado, hasta ese futuro que casi tocamos ya con las manos", ha indicado.

Sobre la Curri Valenzuela, ha señalado que forma parte de una generación de periodistas que "aportó muchísimo a las libertades, a la pluralidad, a la diversidad y a la propia democracia que hoy disfrutamos". "Con periodistas de su generación estaba llamada a escribir desde el periodismo una nueva y novedosa historia de nuestro país, la de la España democrática, que en medio de muchísimos obstáculos que había por aquel entonces, se abrió paso, felizmente, hasta lo que hoy conocemos y hasta nuestro presente".

"Pero no nos engañemos, que España sea hoy como es una democracia consolidada, no hace menos necesario un ejercicio responsable y honesto del periodismo", ha señalado el presidente.

A su juicio, el periodismo es en sí un objetivo "diario" y "es el anhelo permanente de quien busca la verdad". "Se dice con frecuencia eso de que la verdad siempre se abre paso, una frase hecha y potente, y desde mi punto de vista, creo que humildemente, aunque es una frase muy potente, no es exactamente así: La verdad está ahí, es verdad y hay que abrirle paso, hay que desbrozar la maleza para dejar que florezca y echar abajo la mala hierba que no nos deja verla".

Sobre todo, en un tiempo como el actual, según ha añadido, en el que es fácil "confundir, la mentira, los bulos, la desinformación y el ruido". "A la verdad se le abre paso con el buen periodismo, ese periodismo que analiza, que busca, que indaga, que incomoda, que pregunta, que insiste, que no desfallece y que no se achanta", ha apuntado.

Así, el presidente ha pedido a los periodistas presentes en el acto que sigan "cada día abriéndonos los ojos a toda la sociedad frente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo bueno y lo malo; lo que vemos y lo que no; lo que halaga y también lo que molesta, y, por supuesto, para seguir contándonos lo que pasa en Andalucía, contando sus virtudes, pero alertarnos también de sus defectos".

Según ha añadido, Andalucía tiene "muchas virtudes y muchas cosas buenas que contar" y es importante hacer llegar a los andaluces "los motivos que tienen para sentirse orgullosos de su tierra" y, al mismo tiempo, trasladar a los responsables públicos los problemas que surgen.

Los premiados

Durante su intervención, el presidente se ha referido a cada uno de los premiados, entre los que se encuentran, en la modalidad de Prensa Escrita que ha recaído en Jesús Álvarez por su trabajo El milagro del niño burbuja del Macarena, publicado en el diario Abc de Sevilla y que cuenta la historia de un joven andaluz que nació con el síndrome de piel de mariposa.

El presidente andaluz ha aseverado que impacta adentrarse en el vínculo que se forjó entre ese joven, tan vulnerable y tan necesitado de una minuciosa y constante atención, y los profesionales sanitarios que le conocieron y cuidaron. "Profesionales como ellos construyen un gran sistema sanitario público que es mejorable, pero que posiblemente es el mejor de España".

El Premio en la modalidad de Fotoperiodismo ha sido para Jorge Corrales por su fotografía titulada Rastros de agua ausente: Un paraguas varado en un embalse seco, distribuida por la Agencia Efe y tomada en el pantano del Guadalhorce, uno de los más azotados en Andalucía por la falta de agua. Moreno ha insistido en el problema de la sequía y ha subrayado que el Gobierno andaluz trabaja en soluciones a través de la realización de obras en infraestructuras o llevando a cabo alternativas que sean eficaces como habilitar los puertos por si hiciese falta incluso traer barcos cargados de agua.

También se ha referido a Susana Aguilera que ha recibido el Premio en la modalidad de Proyección Internacional por su reportaje fotográfico en el trabajo Orce, España: el lugar de los primeros pobladores de Europa. Un lugar donde se han encontrado los restos del que se considera el más antiguo poblador de Europa y sobre el que existen abundantes estudios.

En la modalidad de Radio, el Premio ha recaído en Daniel Sousa por su reportaje sonoro "La rumba como terapia del emigrante: cuando Bélgica fue una verbena española" del podcast Hoy en el País emitido en El País Radio. El presidente de la Junta ha recordado que la Andalucía de un pasado mucho más reciente es también la Andalucía de la emigración forzosa, la de miles de andaluces que se vieron obligados a abandonar sus pueblos y a sus familias en busca de un futuro lejos de casa y que se enfrentaban a una cultura diferente y a un idioma que no conocían, haciendo frente a la nostalgia.

Así, ha manifestado que, si entonces eran miles los andaluces que buscaban en el Norte de España o en Centroeuropa las oportunidades que Andalucía no les ofrecía, hoy es esta comunidad el destino o el camino de paso para otros muchos miles que huyen de la miseria o la violencia. "Permanecer impasibles ante ello, mirar para otro lado, no es propio de personas sensibles". Por ello, ha reclamado al Gobierno de la Nación los medios necesarios para afrontar esta realidad y asegurar una inmigración regulada, pero también humana.

El Premio en la modalidad de Televisión ha sido para Canal Sur Radio y Televisión por el reportaje Derecho a la verdad dentro del Programa Informativo Los Reporteros de Canal Sur Televisión, un buen ejemplo de ese compromiso de la comunidad andaluza con la historia de Andalucía y de España y que cuenta la historia de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinado por la banda terrorista ETA en 1980, y que ha logrado reabrir la causa judicial para tratar de identificar al autor del asesinato. Este reportaje, que fue emitido con motivo del 44 aniversario del asesinato, cuenta con testimonios de la viuda, la sevillana Rosario Muela, y los hijos del matrimonio, entre otras personas como abogados y representantes de la asociación de víctimas del terrorismo.

Discurso

En un discurso tras recibir la distinción, la veterana periodista Curri Valenzuela ha agradecido que se hayan mencionado los dos aspectos de su larga vida profesional de los que está más orgullosa: "Haber sido pionera en la presencia, hoy destacada, de la mujer en el periodismo y de haber sido partícipe activa en la transición que transformó España de dictadura en democracia".

"Fui la primera mujer redactora de la Agencia Efe en el año 1966, después de acabar la carrera en una promoción con solo tres chicas, y tardé más tiempo que mis compañeros en que me hicieran fija por falta de precedentes, pero un año después ya estaba de corresponsal en Nueva York", ha indicado.

"He batido todos los récords en aquel tiempo del periodismo dorado, a base, eso sí, de trabajar con más esfuerzo que mis compañeros para lograr lo mismo que creo que es lo que siguen haciendo muchas mujeres a día de hoy y, en mi época sin cuotas, afortunadamente, porque no habría nada que me diera más rabia pensar que yo me he ganado lo que he conseguido por una cuota y no por mí misma y por mi trabajo", ha agregado. Ha señalado que cuando ahora entra en una redacción, se siente "orgullosa" de ver que hay "más mujeres que hombres, incluso en los puestos de responsabilidad".

Respecto a la labor del periodismo en la transición, ha indicado que la mayoría de los políticos, periodistas y ciudadanos de todo tipo trabajaron en aquellos años "con entusiasmo para enterrar el concepto de las dos Españas y dotarnos de libertad, respeto por los adversarios y adherencia a los principios y los usos de la democracia".

"Cuando lo logramos, creímos que lo conseguido sería irreversible. Hoy creo, por lo que veo, que todo esto está en duda", ha expresado Valenzuela, para quien el galardón que recibe hoy es el premio "más importante que se entrega a un periodista en Andalucía".

Tras señalar que ha pasado casi toda su vida fuera de Andalucía por cuestión de trabajo, ha expresado que ha visto la transformación de esta comunidad en una parte de España "cada vez más moderna, más próspera, con mejor futuro, sobre todo en los últimos tiempos, pero conservando su esencia y su habla particular".

Trayectoria

Curri Valenzuela es una periodista de larga experiencia, ligada siempre al ámbito de la información y el análisis políticos. Como redactora jefa de Cambio 16 y de la Agencia Efe, ocupó puestos de dirección en medios nacionales durante la Transición, época histórica que vivió en primera línea, y llegó a estar procesada por el Tribunal de Orden Público de la dictadura franquista.

Tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo, inició su carrera trabajando en la Agencia EFE como corresponsal, primero en Nueva York y Washington, entre 1967 y 1973 y, posteriormente, en Londres tres años más. Entre 1986 y 1992 fue redactora política de la revista Tiempo, y a partir de 1996, miembro del consejo de administración de Radio Televisión Española. Valenzuela ha trabajado y colaborado en medios como TVE, RNE, Telemadrid, La 10, Trece y Abc. Autora de cinco libros, en la actualidad está jubilada y vive en Málaga.