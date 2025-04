Incredulidad en la afición del Sevilla con una medida que parece haber tomado la directiva

El Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán fue un clamor contra la directiva del Sevilla Fútbol Club durante el enfrentamiento entre los hispalenses y el Atlético de Madrid. Rondando la hora de partido, la grada donde se sitúa el grupo Biris Norte mostró una pancarta con el lema "Júnior vete ya" acompañado de decenas de cartulinas que terminaron en el césped del feudo sevillista en forma de bolas. Esto provocó que el colegiado detuviera el partido durante un par de minutos e incluso se escuchase por la megafonía del estadio blanquirrojo una petición por parte de la entidad nervionense de cesar la actividad bajo pena de suspensión del choque.

Tras protestar antes y durante el transcurso del duelo, la hinchada sevillista volvió a hacerlo a la finalización del mismo, provocando una serie de episodios de tensión que culminaron con la agresión a José Ignacio Navarro, empleado del club al que muchos aficionados acusan de ser bético. Con la mosca detrás de la oreja, especialmente después de caer este Viernes de Dolores frente al Valencia en Mestalla, parece que el Consejo de Adminstración del conjunto blanquirrojo tomará medidas para que no se vuelva a repetir lo que pasó hace casi una semana en Nervión.

La manifestación de Biris Norte contra la directiva del Sevilla en vídeo

Regreso al pasado

Varios usuarios han compartido en redes sociales una foto realizada a través de las puertas del Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán en el que se puede observar cómo en la zona contraria del campo lucen cuatro postes gigantes que, presumiblemente, servirán para colocar una red que impida el lanzamiento de objetos al césped. Esta medida no es nueva en Nervión, ya que se realizó en el pasado tras varias protestas procedentes del Gol Norte sevillista, como el famoso lanzamiento de pelotas justo al inicio del encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Levante del año 2012, partido que comenzó con media hora de retraso por el clásico Barcelona-Real Madrid.

La supuesta decisión no ha sentado nada bien en el seno de la hinchada hispalense, que ha mostrado su descontento con una nueva medida de un Consejo de Administración que no deja de distanciarse de su afición. Las declaraciones de José María del Nido Carrasco la pasada semana no han servido para calmar las aguas y han enfurecido aún más al respetable sevillista tras la derrota de los pupilos de Xavi García Pimienta este fin de semana en Mestalla. Para colmo, las victorias de Las Palmas y Espanyol complican aún más la situación a los nervionenses, que se vieron superados por el Valencia tras el pitido final de Sánchez Martínez.

El calendario no se presenta fácil para un Sevilla Fútbol Club que se enfrentará a varios equipos inmersos en la lucha por salvar la categoría como es el caso del Alavés, que visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo Domingo de Resurrección. Además, rivales complejos como es el caso de Osasuna en El Sadar, Real Madrid en casa o Villarreal en La Cerámica no son tampoco plato de buen gusto para un equipo que se encuentra a estas alturas de la temporada en una situación cada vez más comprometida.