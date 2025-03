La Junta alerta de que la falta de cuentas del Estado merma las políticas sociales

La consejera de Hacienda, Carolina España, afirma que la falta de Presupuestos Generales del Estado “profundiza el agravio para Andalucía” y abre un escenario de “incertidumbres” ya que las principales políticas del Estado deberán aprobarse por reales decretos leyes que tendrá que aprobar el Congreso. “El Gobierno tiene la obligación institucional inexcusable de presentar ante las Cortes y un proyecto de presupuestos para que se debata, y lo no ha hecho ni en 2024 ni en 2025. Se puede no tener presupuesto pero lo que no se puede, en ningún caso, es no presentarlo”, explica Carolina España. La también portavoz de la Junta asegura que el propio Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, “decía que no aprobar un presupuesto era motivo suficiente para dimitir. Ahora vemos que no le gusta la democracia y no quiere dar cuentas más que a Puigdemont”.