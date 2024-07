La Junta dice sí al reparto de los menores migrantes de Canarias pero pide "tiempo y financiación"

El Gobierno andaluz lo tiene muy claro. Andalucía es una tierra solidaria, lo ha demostrado en el pasado y lo sigue demostrando ahora con la colaboración con el Gobierno central en la acogida de personas migrantes procendentes de Canarias y de Ceuta. Y también por eso va a decir que sí a la acogida de una parte de los niños migrantes que están en Canarias en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se va a celebrar este miércoles en Tenerife convocada por el Gobierno central. Aunque siempre y cuando haya fondos para atender a estos niños, "voy con el compromiso de hacer un nuevo sobreesfuerzo"

Así lo ha explicado este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha pedido " financiación y tiempo" para buscar los recursos con los que atender a los menores, además de exigir al Gobierno central que ejerza sus competencias. Porque el Gobierno andaluz no comparte la política migratoria del Gobierno central, "la política migratoria no puede pasarse en trasladar a menores como si fueran maletas en las bodegas de un avión; los niños necesitan la atención de instituciones y administraciones y no ser tratados como mercancía".

López cree que este problema tan "serio" requiere de una respuesta global, en la que el Gobierno de España ejerza sus competencias en política migratoria y exterior, que trabaje con los países de origen y que implique a la Unión Europea.

Los datos

La consejera de Igualdad defiende el esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma que está atendiendo a 454 menores que han llegado hasta Andalucía "bajo la apariencia de mayoría de edad" desde el mes de noviembre de 2023, unos menores que el Estado no reconoce, que han sido detectados por las organizaciones y entidades que los atienden junto con la Fiscalía pero que, ahora están bajo la tutela de la administración andaluza.

"454 migrantes que nos ha metido por la puerta de atrás", ha sentenciado López, quien ha aclarado que estas cifras no son datos de su consejería sino que proceden de la Fiscalía, que es la que ha decretado esa minoría de edad. Estos migrantes algunas veces han llegado en avión, otras en barco, y todo se ha hecho "sin información, sin coordinación y sin financiación" porque, al no estar reconocidos como tales, el Estado no envía ni un sólo céntimo para su atención.

Y la realidad es que los centros de atención a los menores migrantes en Andalucía están al 115% de su capacidad total, ya que a estos niños hay que añadir los que ya tenía tutelados la Junta y que llegan hasta la comunidad autónoma de múltiples maneras, sobre todo en pateras y escondidos en los bajos de camiones. La Junta cuenta con 645 plazas para atender a estos niños migrantes, por lo que López ha acusado al Ejecutivo central de "reventar" la estructura de este sistema en el que atienden, asesoran y acompañan a los niños, incluso más allá de la mayoría de edad, hasta los 25 años.

Disputa política

Otra cosa es la disputa política que la consejera andaluza Loles López mantiene con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En primer lugar porque se enteraron de la convocatoria de esta Conferencia Sectorial "por los medios de comunicación", una "falta de lealtad institucional" que, en su opinión, "en nada ayuda en llegar a un acuerdo".

También ha censurado que la ministra Sira Rego, haya insinuado a su juicio que Andalucía no es una tierra solidaria en esta materia, algo que ha calificado de "rotundamente falso". "Nadie va a cuestionar, y menos desde un despacho en Madrid, la solidaridad que siempre ha demostrado y sigue demostrando el pueblo andaluz, mañana veremos la cara del Gobierno", ha indicado la titular de Inclusión Social.

Además, ha recordado que Andalucía ha puesto a disposición del Estado el albergue de Víznar (Granada) para acoger a personas migrantes procedentes de Canarias, también se ha acogido a menores migrantes procedentes de Ceuta dentro del Plan de Respuesta.