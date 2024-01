Estos son los lugares en los que se ha rodado el nuevo anuncio de Cruzcampo

El nuevo anuncio de Cruzcampo ha resucitado a Camarón en forma de bulería, gracias a un archivo sonoro inédito que fue grabado en 1989 durante la grabación del disco ‘Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto". Con esta nueva canción se ha querido dar vida a la clásica muñeca de flamenca que estaba colocada en muchas de las casas encima del televisor.

Lugares donde ha sido rodado

'Gitana' ha sido rodado en formato cinematográfico de 35 mm durante cuatro días. Tres por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz, que se puede apreciar que es la Punta de San Felipe el lugar donde está y uno más para convertir la antigua cárcel de El Puerto de Santa María en un plató. De hecho, Andalucía es uno de esos personajes invisibles que ayudan a entender la transformación del personaje. Estos han sido los lugares elegidos para potenciar la cultura andaluza por eso se ha incluido en el fotograma el cante de sevillanas de El pali o al rockero Silvio. En dicho recorrido, también se cruza con Martirio, quien realiza un cameo como pionera de las gitanas modernas 'arreglás pero informales'.

En la pieza, se pueden ver muchas de sus caras: una inicial más costumbrista, enraizada, en las callejuelas y sus bares donde se juega al dominó y se toman los caracoles en vasos de cristal; poco a poco va mutando a espacios más abiertos, modernos y luminosos para finalizar en un gran plano aéreo en el que se puede contemplar a todos esos jóvenes que "se han quedado" y que miran al futuro orgullosos de lo que son y de dónde son.

Una nueva visión de la flamenca del televisor

Esta clásica muñeca, que estuvo presente durante décadas en muchos hogares españoles, poco a poco se convirtió en un objeto estereotipado. Hoy, Cruzcampo la recupera como hilo conductor de su campaña, sacudiéndole el polvo y los clichés para presentarla como un icono: una ‘gitana’ renovada orgullosa de sus raíces y de su singularidad.

El imponente vestido de más de 30 kilos que luce la protagonista, la actriz y bailaora Carmen Avilés, es una creación de Leandro Cano. Más de 3.000 horas de trabajo para llevar los oficios y la artesanía andaluza a la alta costura flamenca. “Es un traje tradicional para una mujer moderna, una gitana fuerte que literalmente se echa los volantes a la espalda para comerse el mundo”, explica el diseñador jienense. Durante el proceso, Cano contó con la asesoría de Ernesto Marín, de Muñecas Marín, para vestir una de las muñecas de la desaparecida fábrica de Chiclana con una réplica en miniatura del traje.