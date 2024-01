La Bulería de Camarón a la cerveza Cruzcampo

Justo 3 años después de ‘Lola’, llega la nueva entrega de ‘Con Mucho Acento’, que arranca en el punto en el que lo dejó la multipremiada campaña de Cruzcampo. ‘Gitana’ es una fábula en la que una clásica muñeca, de las que se ponían junto al televisor, des pierta al oír las palabras “el acento es tu tesoro” de la boca de Lola Flores y emprende un viaje de autodescubrimiento para mostrarse ante el mundo con orgullo. Puedes ver el spot aquí.

‘Gitana’ tiene su clímax en el encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla, durante el que se puede oír la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco ‘Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”.

Gracias a la colaboración de su familia y amigos -Dolores Montoya ‘La Chispa’, los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco, o el productor Ricardo Pachón, entre otros- Cruzcampo ha conseguido reconstruir fielmente la historia detrás de esta antigua grabación surgida durante uno de esos momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación. “A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”, explica Tomatito.