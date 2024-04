¿Te has preguntado por qué el aeropuerto de Sevilla se llama 'SVQ' en lugar de 'SEV'?

Todos los aeropuertos del mundo tienen un nombre que les permite distinguirlos de los demás y que, en algunas ocasiones se conforma con las primeras letras de la ciudad en la que se encuentra dicho aeropuerto. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el Aeropuerto de Madrid-Barajas, que se conoce como 'MAD', o al de Berlín, que es identifica como 'BER'.

Esta forma de designar a los aeropuertos de las ciudades es lo que se conoce como código IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por sus siglas en inglés). Esta organización es la que reúne a las compañías aéreas de todo el mundo.

Su función principal es la de promover medidas para fomentar la cooperación entre aerolíneas y la eficiencia del transporte aéreo. Y es por esto, precisamente, por lo que se crearon los códigos IATA de los aeropuertos.

Cómo se forma el código IATA

Estos códigos están formados por la combinación de tres letras en mayúscula. La intención inicial con ellos era distinguir a unos aeropuertos de otros, pero como el sector de la aviación está en continuo crecimiento, de los más de 20.000 terminales que existen por todo el mundo, hay más de 300 que se repiten.

Esto no es un problema porque el código IATA se utiliza para los pasajeros, no para la operativa interna o la navegación de los aviones, por lo que no habría riesgo de confundirlos. De esta manera este código es que se puede encontrar en los buscadores de vuelos, en la documentación del pasajero cuando compra un billete o en las tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje facturado.

Hay diferentes formas para elegir el código IATA de un aeropuerto. En algunos casos, hace referencia a la capital de provincia, como sucede con Oviedo.

En otros casos, el código IATA hace referencia al nombre histórico de la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián o Easo, nombre derivado de la antigua ciudad romana de Oiasso, cuyo código IATA es EAS. O, directamente, es una abreviatura del nombre de la ciudad. Por ejemplo, SDR para el aeropuerto de Santander.

Sin embargo, hay casos en los que las letras del IATA no se corresponden ni con la ciudad en la que está el aeropuerto ni con el nombre histórico de esta. Este es el caso, precisamente, de Sevilla, cuyo código es 'SVQ'.

Por qué 'SVQ'

En los casos en los que las letras de algunas ciudades coinciden, los códigos IATA se forman de manera completamente aleatoria. Esto es lo que sucedió con el código referente al aeropuerto de Sevilla. En el caso de la hispalense el código 'SEV' ya estaba asociado a una ciudad ucraniana. Este fue el motivo por lo que se eligió al azar la letra 'Q' para referirse al aeropuerto de la ciudad sevillana.

La nuestra no es la única ciudad a la que le ha sucedido esto. También ha pasado en Santiago de Compostela (SCQ), A Coruña (LCQ), Granada (GRX) o Málaga (AGP).