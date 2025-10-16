La ministra de Sanidad censura que la Junta de Andalucía no haya enviado los datos de los cribados de cáncer de mama: "Es dramático"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha censurado este jueves a la Junta de Andalucía por no haber remitido aún los datos sobre sus programas de cribado de cáncer que solicitó la semana pasada, ni tampoco el plan integral anunciado para hacer frente a la crisis sanitaria detectada en la comunidad autónoma. La titular de Sanidad ha mostrado su preocupación por lo que considera un problema estructural en el sistema sanitario andaluz, con especial énfasis en las deficiencias detectadas en los programas de detección temprana de cáncer.

Durante su intervención en el "Foro Profesiones Sanitarias" organizado por Europa Press, García ha criticado al presidente andaluz, Juanma Moreno, por designar como consejero de Sanidad a Antonio Sanz, una persona que, según la ministra, carece de experiencia y formación en el ámbito sanitario. "Qué complicado lo tiene que tener el señor Moreno Bonilla para poner de consejero de Sanidad a alguien que nunca ha tenido contacto con la sanidad", ha declarado García, quien defiende que estos sistemas deben ser gestionados por "gente informada y formada" debido a su complejidad.

La ministra ha manifestado que la situación de los cribados de cáncer de mama en Andalucía representa "la punta del iceberg de un sistema que ha hecho aguas por falta de financiación, de cuidado, por privatización y porque ha seguido el modelo del Partido Popular". García ha recordado la importancia crucial de estos programas preventivos, señalando que solo existen tres tipos de cáncer que pueden someterse a cribado: mama, colon y cérvix, áreas en las que "los servicios sanitarios no pueden fallar".

Crisis en los programas de cribado oncológico

Cuestionada sobre la posibilidad de que situaciones similares pudieran estar ocurriendo en otras comunidades autónomas, García ha revelado que algunas regiones no están extendiendo adecuadamente sus programas de cribado, especialmente el de cáncer de colon, con tasas de cobertura que en algunos casos no alcanzan el 40% de la población diana. "Es una mala gestión de una de las cosas nucleares de nuestro sistema, que es la prevención", ha subrayado la ministra.

Para la responsable del Ministerio de Sanidad, el caso andaluz resulta "absolutamente dramático" porque afecta precisamente a uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario: la prevención, que define como "lo más sagrado de nuestro sistema sanitario". Además, ha expresado su preocupación por el daño causado a "la confianza, en este caso de las mujeres andaluzas" en el sistema de salud público.

Respecto al plan de choque anunciado recientemente por la Junta de Andalucía, García ha denunciado que todavía no ha recibido esta documentación, a pesar de haberla solicitado formalmente. Tampoco ha recibido los datos correspondientes al programa de cribado implementado en los últimos cinco años, información que requirió a la administración andaluza la semana pasada.

Reacciones políticas a la crisis sanitaria andaluza

La crisis sanitaria en Andalucía también ha provocado reacciones desde otros ministerios del Gobierno de España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha referido al plan de choque anunciado por la Junta considerando que "no es suficiente para salvar las aguas que chorrean en el sistema sanitario público" andaluz. Rodríguez ha abogado por un cambio de modelo que incluya una fuerte inversión en el sector público sanitario.

En su comparecencia ante los medios, la ministra García también ha abordado otros temas relevantes del ámbito sanitario, como el registro de objetores de conciencia al aborto. Al respecto, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "dejar de tirar piedras contra las mujeres" y a cumplir con la legislación vigente. García ha recordado que el pasado martes envió un requerimiento a la presidenta madrileña para la elaboración de este registro, documento al que debe responder en el plazo de un mes. "Y si no cumple la ley, pues tendremos que vernos en los tribunales", ha concluido la ministra.

La importancia de los programas de cribado oncológico en España

Los programas de detección precoz del cáncer constituyen una herramienta fundamental en la estrategia preventiva del Sistema Nacional de Salud. Estos cribados permiten detectar lesiones premalignas o tumores en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son mucho más elevadas. En España, los tres programas de cribado poblacional implementados son los correspondientes a los cánceres de mama, colon y cérvix, tal como ha mencionado la ministra García.

El cribado de cáncer de mama mediante mamografía bienal está dirigido a mujeres entre 50 y 69 años, aunque algunas comunidades han ampliado esta cobertura. Por su parte, el programa de detección precoz de cáncer colorrectal, basado en la prueba de sangre oculta en heces, se recomienda para hombres y mujeres de 50 a 69 años. Finalmente, el cribado de cáncer de cérvix se realiza mediante citología cervical periódica a mujeres a partir de los 25 años.