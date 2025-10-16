Juanma Moreno entrega a Antonio Sanz la gestión en salud y su futuro en la Junta

Ha sido tal vez la decisión más difícil de Juanma Moreno desde que es presidente de la Junta hace siete años. Porque se trata de un asunto “que afecta a todos los andaluces” como él mismo ha dicho, y porque quedan apenas 8 meses para las elecciones. No hay, por tanto, margen para equivocarse. Y mucho menos porque todos los cambios en el Ejecutivo andaluz que ayer publicó el BOJA se deben precisamente a graves errores en el programa de cribado del cáncer de mama y a la gestión fallida de dos consejeras de Salud en esta legislatura, Catalina García y Rocío Hernández.

Ahora, Juanma Moreno lo fía todo a una carta, la de un político veterano y de toda su confianza, Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, y quien además mantiene las competencias en Presidencia y Emergencias. Entrega el principal incendio político a quien tiene en sus manos el dispositivo de extinción de fuegos, toda una declaración de intenciones.

Se lo decía claramente este miércoles, cuando analizaba que el sistema público de salud “es de los años 80” y le encomendaba la creación de un comité de expertos de Andalucía para diseñar un nuevo modelo más ágil y que se adapte a la sociedad actual. “Es evidente que no es un trabajo para ocho meses, y los andaluces decidirán si tenemos que seguir nosotros o habrá otros a partir de junio del 26, pero alguien tiene que empezar”.

No va a ser el único pilar de su Gobierno. La otra pata la entrega a Carolina España, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Portavoz y ahora también responsable de Diálogo Social. Los dos consejeros han salido reforzados de esta crisis y con una enorme carga de responsabilidad. Y para revestirlos de esa autoridad, este miércoles convocaba de urgencia un acto de toma de posesión en el Palacio de San Telmo, en el Salón de los Espejos, donde escenificaba delante de una buena parte del Gobierno y de invitados sanitarios, agentes sociales, y de asociaciones de pacientes, esa prevalencia de ambos por encima del resto del Ejecutivo. Para aliviar en algo la carga de Sanz, le despoja de algunas de las múltiples competencias que tenía hasta ahora y entrega en manos de Jorge Paradela, consejero de Industria y Minas, la gestión de la Agencia Digital de Andalucía.

El nombre, un símbolo

Con toda la polémica política que se ha generado con los errores en los cribados del cáncer de mama, la estrategia de la Junta para hacerle frente llega incluso hasta los nombres. Moreno ha colocado, por primera vez, a la Consejería de Sanidad la primera en importancia del Gobierno andaluz. Por detrás queda Presidencia, que siempre ha sido la prioritaria por su labor de coordinación de todo el Ejecutivo, y luego Emergencias. “La sanidad es la principal preocupación de este Gobierno”, ha dicho Moreno varias veces durante esta crisis, y con esto quería demostrarlo. Con esto y con el presupuesto porque ha anunciado que para 2026, la Junta destinará 16.000 millones de euros a sanidad, 753 millones de euros más que en este ejercicio, que ya era un 6,9% más que en 2024.