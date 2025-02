Montero segura de que Andalucía aceptará la quita de deuda y dice que Moreno es mas "genovés que andaluz"

La vicepresidenta, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado la celebración fallida del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP -incluida Andalucía- a la quita de la deuda, para criticar la postura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que rechazó en boca de la consejera de Economía, Carolina España, la aplicación de dicha medida. Montero se ha mostrado convencida de que "terminará firmando los convenios" para la condonación de deuda "más allá de la pataleta" protagonizada ya que de lo contrario "será muy difícil explicarlo a los andaluces".

Montero se ha pronunciado así en la previa al acto institucional con motivo del 28-F en el Parlamento andaluz, donde también ha puntualizado que el ahorro de los intereses derivados de la quita podrán destinarse a la mejora de servicios públicos y eso la consejera de Economía y el presidente de la Junta "lo saben".

En cualquier caso espera poder hablar de eso diectamente con Juanma Moreno: "siempre hay ocasión de hablar si uno no se levanta de la mesa, el problema es cuando se convoca para una reunión y en vez de dialogar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía". Montero ha dejado una de las frases de la mañana: "el problema de Juanma Moreno es que es más genovés que andaluz".

No obstante, Montero ha insistido en que no tiene dudas de que "terminarán firmando los convenios porque son buenos para las comunidades autónomas", ya que suponen "83.000 millones menos de deuda que se queda el Estado y un ahorro de intereses de casi 7.000 millones de euros que incluso que se pueden superar". "Así que estoy convencida de que lo que es bueno al final se termina aceptando, si no es ya por una posición política indefendible".

Preguntada por el hecho de que la consejera andaluza Carolina España asegure que la condonación de deuda "no ahorra ni un euro" a Andalucía, la ministra de Hacienda ha sido tajante. "Eso no es verdad, así de contundente. Claro que se va a ahorrar todos los intereses de los préstamos que tiene que pagar, además de que las generaciones futuras no tienen que cargar con el peso de esta deuda. Por supuesto se va a ahorrar, quien diga lo contrario miente".

También ha tenido respuesta para las manifestaciones del ex presidente del Gobierno, Felipe González, sobre su rechazo a que mantenga los cargos de ministra de Hacienda y de secretaria general del PSOE andaluz, aunque ha zanjado su postura con un breve "lo respeto", que ha repetido en dos ocasiones.

Ya sobre el acto del 28-F, el primero desde que fue designada líder de los socialistas andaluces, Montero ha deseado "feliz Día de Andalucía a todos los hombres y mujeres de esta tierra para que efectivamente hagamos del proyecto de nuestra comunidad autónoma un lugar de prosperidad, de progreso, de modernidad, de reivindicación de todo aquello que nos permite ser iguales y de orgullo de los servicios públicos, que es el colchón de seguridad que tenemos todos los ciudadanos". Por último, ha pedido que "cada uno contribuyamos con nuestro talento, con nuestra capacidad para poder seguir haciendo de Andalucía el lugar que todos deseamos".