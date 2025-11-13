Moreno llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera la petición de 4.000 millones para paliar la infrafinanciación

En medio de cuestiones ya planteadas, contestadas, criticadas y respondidas, el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía en su última intervención de la sesión de control de esta mañana en el Parlamento andaluz de que pedirá el ingreso de 4.000 millones de euros en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para paliar la infrafinanciación de la comunidad autónoma. La cifra no es aleatoria. María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en marzo de 2018 -y el Gobierno central estaba presidido por Mariano Rajoy-, estimó que el nuevo sistema de financiación debía aportar esa cantidad.

Juanma Moreno ha hecho valer el acuerdo de la Cámara andaluza "que yo voté afirmativamente desde mi escaño" y en un intento por "recoger lo acordado en el Parlamento, vamos a pedir esa cantidad que María Jesús Montero dijo que era el déficit de financiación que tenía Andalucía". El presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que "se concederá, no tengo la más mínima duda, sobre todo porque estamos en vísperas electorales". De hecho, la ha previsto que "se ingrese como una partida única y que se incorporen de manera inmediata a los Presupuestos de la Junta para el año que viene. Estoy absolutamente convencido de que así se hará; no contemplo otra posibilidad".

Fue en febrero de 2018 cuando la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, expuso esa cantidad para hacer frente al déficit de financiación para el desarrollo de todas las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía sin incrementar la presión fiscal a los ciudadanos. Ahora y a pesar de que durante años se ha insistido en una cifra en el entorno de los 1.500 millones de euros al año, se ha elegido elevar la reclamación andaluza hasta los 4.000 millones que se expondrán en la próxima reunión del CPFF que tendrá lugar el próximo día 17 en Madrid.

La sanidad se adueña del salón de plenos

La Junta cree que tiene controlado el alcance de la crisis de los cribados de cáncer de mama. Está convencido que las constantes críticas al sistema sanitario, "a los profesionales sanitarios tanto de la sanidad pública como de la privada", han tocado techo y no hay más donde se pueda rascar. Consideran que el tema ha dado todo lo que políticamente tenía como crítica al Gobierno y que con la respuesta que se ha ofrecido y los cambios en la Consejería de Sanidad, ya han cumplido. Electoralmente, no les producirá más daños, aunque habrá que esperar para verificar si esos muestreos de la opinión pública que a diario realizan desde el partido, reflejan el estado de ánimo de quienes tendrán que trasladarlo (o no) a sus votos cuando llegue el momento de hacerlo.

En cualquier caso, el resto de la sesión de control ha girado en torno al monotema de las últimas semanas: la crisis de los cribados y por elevación, la gestión de la sanidad en la comunidad autónoma. A ello se han aplicado la totalidad de grupos de la oposición. Incluso ha habido referencias a la actividad literaria del presidente de la Junta y la publicación de su libro como eje para exponer unos argumentos ya escuchados.

La portavoz del PSOE, María Márquez, insistió en conocer el número de mujeres afectadas y la causa de la crisis de los cribados al que llamó el autor del "manual del Ventorro" en referencia al restaurante donde almorzó Mazón en medio de la dana de Valencia. Referencias al viceconsejero de Sanidad y a su trabajo en una aseguradora privada y frases como "no necesitan gobernar con Vox para ser tan fachas" o "no le tenemos miedo ni a usted, ni a sus matones" han cerrado la intervención del grupo socialista. La respuesta de Moreno, también conocida; la pérdida de apoyo social al proyecto que "es una sucursal de Pedro Sánchez" y llamamientos velados a un PSOE que no reconoce. Un cierre para responder directamente a Márquez: "los matones y los fontaneros están en otro lado".

Vox no se ha escondido. Su portavoz ha hecho toda su intervención con el libro de Juanma Moreno en la mano. Agradecimiento del autor y respuesta del interpelado: "no se haga ilusiones, el libro está en la biblioteca del Parlamento, yo no me compro eso". El "presidente del pa ná" le llamó Manuel Gavira que también recordó "los dos asesinatos de dos moros en los últimos días". A juicio del presidente de la Junta, "a ustedes lo único que les interesa es que dependamos de ustedes para gobernar; no les interesa nada más".

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, también repasó el curriculum del nuevo viceconsejero, a las políticas de privatización en materia sanitaria o, de nuevo, a un libro "que se lo han escrito sus colaboradores", para desgranar el "rosario de disparates" con el que se han conducido desde que estallara la crisis de los cribados de cáncer de mama. "La veo muy preocupada por mi libro.¿Quiere que se lo dedique? Le recomiendo que escriba uno", ha respondido Moreno.

Los dos diputados de Adelante, especialmente su portavoz, José Ignacio García, es uno de los pocos que sacan de sus casillas al presidente de la Junta. No lo disimulan ninguno de ellos. García volvió a repetir las preguntas para las que aún no tiene respuesta. "No puede ser que todo sea un bulo, salvo lo que dice usted. A mi dígame lo que quiera, pero a los andaluces se les respeta. Si tiene el mayor presupuesto, habrá que preguntarse dónde está el dinero". Moreno se ha aferrado a un argumento ya utilizado. "Son ustedes una sucursal del sanchismo".