Juanma Moreno invita a Pedro Sánchez al Debate del estado de la Comunidad: "Si quiere debatir conmigo, estoy dispuesto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido este jueves desde los pasillos del Parlamento andaluz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su comparecencia a petición propia en el Congreso de este miércoles criticó la gestión de la sanidad pública en Andalucía, afirmaciones que han sido rechazadas por la Consejería del ramo.

Desde el PP se denuncia que el jefe del Ejecutivo central está haciendo oposición a los barones del PP desde la tribuna del Congreso y siguiendo esa línea argumental, Moreno ha invitado "al señor Sánchez al Debate del estado de la Comunidad que vamos a tener en las próximas semanas en Andalucía". "Podríamos llegar a un acuerdo en la mesa del Parlamento para posibilitar que el señor Sánchez venga a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con rigor y seriedad. Si quiere debatir conmigo, estoy dispuesto", ha aseverado.

El presidente de la Junta ha señalado que el comportamiento del líder de los socialistas responde a la debilidad de su rival del PSOE-A, María Jesús Montero, de cara a las próximas elecciones andaluzas. Así, Moreno ha expuesto que "Sánchez sale a salvar en el Congreso a la señora Montero dada su situación política". "Montero no levanta expectativas ni ilusión en las encuestas", ha afirmado.

Sobre las cifras que el presidente del Gobierno desgranó en su comparecencia del miércoles, donde denunció entre otras muchas cosas la falta de más de 18.000 profesionales sanitarios y la mala gestión en la crisis de los cribados, el presidente andaluz ha criticado que "no tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno diga mentiras y las diga desde las Cortes". "El Gobierno de España tiene problemas muy serios a los que debería de dar respuesta el señor Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales, algo que la verdad que nunca he visto en España", ha sentenciado.