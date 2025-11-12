Antonio Sanz responde a Pedro Sánchez: "La sanidad andaluza está más fuerte que nunca"

La comparecencia a petición propia de Pedro Sánchez en el Congreso de este miércoles ha tenido un capítulo andaluz. El presidente del Gobierno ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía de la crisis de los cribados y cómo se gastan los fondos para la sanidad pública.

Y ha tenido cumplida respuesta por parte del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha pedido al presidente del Gobierno que "deje ya de tergiversar datos, de manipular y de atacar a los andaluces" sobre la situación de la sanidad pública. Po ello, Sanz ha defendido que "está más fuerte que nunca" con el Gobierno que preside Juanma Moreno.

Sanz se ha pronunciado de este modo en un apunte de su cuenta de la red social X después de que Sánchez haya criticado durante su comparecencia en el Congreso la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, acusando al Ejecutivo de Juanma Moreno de "regar con contratos a la sanidad privada" destinando "cerca de 4.000 millones a conciertos con clínicas privadas desde 2019, mientras las listas de espera reflejan a "848.787 andaluces esperando un diagnóstico y a 200.000 esperando una operación".

"Lo verdaderamente preocupante es que quien debería dar ejemplo es el principal generador de mentiras del país", ha lamentado el titular andaluz de Sanidad, que ha replicado a Sánchez que "la sanidad pública andaluza está más fuerte que nunca".

"Somos la comunidad autónoma que más ha recortado las listas de espera. Del 5% del gasto en conciertos de la etapa socialista hemos pasado al 3,47%", ha añadido Sanz, que ha concluido pidiendo a Sánchez que "deje ya de tergiversar datos, de manipular y de atacar a los andaluces".