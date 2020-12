Una nueva vida para Carboneras

Endesa está firmemente comprometida en mitigar las consecuencias de la transición energética, con el objetivo de lograr la descarbonización de la economía con criterios de sostenibilidad social y ambiental. Se trata de un proceso que incluye el cierre progresivo de todas sus centrales térmicas, la apuesta por las energías renovables y la búsqueda de proyectos de futuro para el entorno donde operan estas instalaciones.Para paliar las consecuencias que pueda tener este cambio de modelo en el ámbito económico, ambiental y social de Carboneras, Endesa ha desarrollado el denominado Plan Futur-e. Una iniciativa, única en Andalucía, que responde al compromiso de la Compañía de realizar una transición energética justa que conlleve la sustitución de la capacidad de generación de Litoral por tecnologías limpias y renovables, así como la generación de riqueza y empleo en Carboneras, a través del desarrollo de proyectos industriales que cumplan criterios de sostenibilidad social y ambiental.Para ello, Endesa está proyectando la instalación en la provincia de Almería de unos 1.500 megavatios de potencia renovable, principalmente fotovoltaica, que sustituyan los 1.159 megavatios de potencia de la central térmica Litoral. Asociado al desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos, se impartirá formación en renovables para mejorar la empleabilidad de las personas, lo cual generará nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de la zona.Y dentro de este plan de descarbonización Futur-e Litoral, Endesa lanza el concurso internacional de búsqueda de proyectos que posibilite el desarrollo económico e industrial en los terrenos de su Central Térmica Litoral de Carboneras, una vez se ejecute su cierre.

Para el desarrollo de este concurso, Endesa cuenta con la colaboración de la Universidad de Almería con quien firmó en septiembre un acuerdo mediante el cual un equipo de la Universidad lleva a cabo los análisis técnicos y económicos del proceso. Asimismo, la Universidad de Almería formará parte de un comité de evaluación que se constituirá en la última fase del concurso, junto a las administraciones públicas y a Endesa, para analizar la idoneidad de las ofertas presentadas y valorar la adecuación de los proyectos a las necesidades de la zona. Con esta convocatoria internacional de proyectos, Endesa busca atraer actividad económica y empleo a Almería, poniendo a disposición de los interesados el emplazamiento, los activos existentes en la central térmica Litoral y la ventajosa posición de su Terminal Portuaria.En una iniciativa similar realizada en la central de Compostilla (León) Endesa ha recibido cinco propuestas de proyectos compatibles con el territorio, que ya han obtenido el respaldo del comité de evaluación elegido para este lugar.

Las fases del concurso

La primera fase del concurso ya ha comenzado. Se trata del periodo de presentación de la solicitud de expresiones de interés, en la que se indicará la intención de llevar a cabo un proyecto para la totalidad del emplazamiento o para parte de este, siguiendo un modelo establecido en la web de Endesa. La fecha límite para la presentación de expresiones de interés finalizará el 26 de febrero de 2021 a las 14:00 horas. Tras la recepción de las solicitudes se realizará una primera selección. Con posterioridad se abrirá la segunda fase del concurso en la que las propuestas elegidas deberán completar el proyecto presentado con un plan de negocio económico-financiero, un cronograma y una evaluación de sostenibilidad que abarque el impacto social, ocupacional y ambiental. Por último, una mesa de evaluación, en la que participarán distintas administraciones públicas, la Universidad de Almería y Endesa, analizará la idoneidad de las ofertas presentadas desde el punto de vista social y de sostenibilidad. El objetivo de este órgano será valorar la adecuación de los proyectos a las necesidades de la zona, su viabilidad empresarial y su capacidad para generar empleo. El proceso culminará con la selección de los proyectos válidos y la firma de los acuerdos con los promotores.

Economía circular

Además de la búsqueda de proyectos de reactivación económica para Carboneras y de la instalación de energías renovables que sustituyan la capacidad de generación de la central, el Plan Futur-e para Litoral contempla un proceso de valorización de activos que permita aplicar los principios de la Economía Circular durante su cierre y desmantelamiento. Es decir, que otro de los objetivos de Endesa en este proceso de descarbonización es dar una segunda vida a los componentes de la central Litoral de Carboneras. Como novedad respecto a otros desmantelamiento de otras empresas energéticas, Endesa prevé un Plan de Desmantelamiento Circular para la central de Litoral, en el que se establece como prioridad la búsqueda de una segunda vida a los equipos, componentes y materiales ante cualquier otra acción de gestión, como puede ser la valorización como residuo o en última instancia su llevada a un vertedero. Asimismo, en los casos en los que no sea viable la opción de dar una segunda vida, se hace especial hincapié en el seguimiento y trazabilidad de los residuos que son valorizados.En la central de Carboneras ya se han llevado a cabo varias acciones, como el Proyecto New Life de reutilización de los repuestos del almacén; el Proyecto Spare parts and equipment New Life ha permitido reutilizar los catalizadores de Carboneras en las centrales italianas de La Spezia y Fusina.En total, la valorización de los residuos superará el 90% .