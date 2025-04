Jorge Rey vaticina tormentas y lluvias de barro en el inicio de la Semana Santa en Andalucía por la borrasca Olivier: "Con viento del sur, en Cantabria no llueve"

Se confirman los peores presagios: la borrasca Olivier afectará a Andalucía durante la primera parte de la Semana Santa. Se trata de una baja fría aislada que se descolgará este marte sobre el archipiélago canario, donde provocará chubascos localmente fuertes en las islas occidentales hacia el final del día, según la Aemet. Además, las precipitaciones irán acompañadas de vientos de componente sur que propiciarán la llegada de la inestabilidad a la comunidad andaluza: "Con viento del sur, en Cantabria no llueve", recuerda Jorge Rey en su último vídeo.

"Mientras que la borrasca arrastrará hacia Canarias vientos más fríos y húmedos, a la península traerá aire cálido del continente africano, lo que propiciará que en algunos puntos del sur peninsular puedan alcanzarse máximas de más de 25 grados", explica el el joven aficionado a la meteorología en declaraciones a Diario de Sevilla. De hecho, la Aemet ya ha activado avisos amarillos por viento en el litoral gaditano y el Estrecho que continuarán vigentes durante la jornada del miércoles.

"El viento arrastrará polvo en suspensión del continente africano"

Olivier dejará fuertes lluvias este miércoles en Canarias, que no obstante acabarán llegando a Andalucía a partir del jueves. "Las tormentas afectarán sobre todo a puntos del sur y el oeste de España este fin de semana, lo que significa que en la mayoría de casos no estará todo el día lloviendo, sino que estos fenómenos se concentrarán principalmente durante la tarde", matiza el burgalés, que basa sus predicciones en el método tradicional de las cabañuelas. Sin embargo, no se descartan aguaceros en otras zonas del país, como el Levante.

Precisamente, el contraste entre las temperaturas continentales y las masas frías y húmedas procedentes del Atlántico propiciarán el desarrollo de las tormentas. Además, "las isobaras se juntarán un poco más, lo que provocará más viento que ayudará a arrastrar más polvo en suspensión desde el continete africano", afirma Rey, con lo que cabe la posibilidad de que se produzcan depósitos de barro.

Sin embargo, a medida que Olivier se acerque a Andalucía, acabará dejando temperaturas más frescas, sin que en ningún caso hablemos de frío invernal. Únicamente, "algunos modelos apuntan a que podría nevar en cotas altas de Pirineos o los Picos de Europa", indica el burgalés.

¿Hasta cuándo se mantiene la inestabilidad?

La situación de inestabilidad meteorológica se mantendrá durante los primeros días de la Semana Santa: Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos. No obstante, a partir del Lunes Santo, "las tormentas se centrarán en el norte peninsular", pues este escenario con una borrasca en el sur y el anticiclón sobre el norte de Europa "permite la entrada hacia España de frentes desde latitudes más altas del Atlántico", señala Rey.

En definitiva, la inestabilidad tenderá a ir a menos de cara a los días festivos de la Semana Santa, con tiempo tranquilo y temperaturas primaverales, salvo en el Cantábrico, donde "sufrirán la llegada de frentes que dejarán lluvias, nubosidad y ambiente fresco", concluye el joven experto.