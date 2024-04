El Estado palestino suma el apoyo de Juanma Moreno, "pero no es el momento más propicio"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este martes que "es evidente que el pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado", algo que, desde su punto de vista, "no es aplazable", si bien ha apostillado que "quizá no sea el momento más propicio" para su reconocimiento internacional teniendo en cuenta el actual contexto político", marcado por el "ataque de Irán a Israel", y en todo caso ha abogado por el "consenso" en la política exterior española.

Son ideas que el presidente andaluz ha trasladado en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, donde, a preguntas de los periodistas, ha defendido el "derecho" del pueblo palestino a "tener un Estado", si bien ha apostillado que "quizá no sea el momento más propicio" para impulsar el reconocimiento de dicho Estado en el actual "contexto político, después del ataque por parte de Irán a Israel, algo que no había sucedido", del que "no hay precedentes históricos, y que ha colocado a la región" de Oriente Próximo "en un estado de máxima alerta y máxima tensión", según ha advertido.

En todo caso, Moreno se ha reafirmado en la idea de que "tiene que existir un Estado palestino, y ese Estado palestino se tiene que hacer a través del acuerdo", ha añadido antes de opinar en esa línea que "la política exterior de España suma mucho más, es mucho más eficiente y mucho más creíble cuando hay consenso".

Tras ello, ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "deje de tapar los problemas de desgobierno y de corrupción que tiene en España con la política exterior", y para que el líder socialista "se dedique a los grandes problemas que tenemos".

Al respecto, Moreno ha subrayado que "no hay Presupuesto" General del Estado para este año 2024, y eso "significa que no tenemos más fondos para dependencia, que nos faltan recursos", y tras ello ha considerado que "hay muchos problemas en nuestro país" como para que Pedro Sánchez "tenga siempre esa escapada hacia el exterior para evitar afrontar los problemas que tenemos en España".

Rechazo a los "abucheos" de los políticos

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta y del PP andaluz ha dicho que no le gusta "que se abuchee ni que se insulte a nadie", tampoco a los políticos, que, "nos gusten más o menos, somos servidores públicos" y, como tales, "merecemos también el respeto del conjunto de los ciudadanos", ha defendido.

"Por tanto, a mí personalmente no me gusta ni que se insulte ni que se abuchee a ningún dirigente político, incluido el señor Sánchez o la señora (María Jesús) Montero", ha añadido Juanma Moreno citando expresamente al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

No obstante, Juanma Moreno ha realizado "un llamamiento" a Pedro Sánchez, para que tenga en cuenta que "la política de la crispación" y "de la división" que, en su opinión, practica el dirigente socialista, "es una pésima política de presente y futuro".

"Yo he tenido muchos actos políticos en mi vida, y solamente he visto división cuando el señor Sánchez aparece, y eso es algo que probablemente él ha cultivado a lo largo de los últimos años", ha añadido el presidente de la Junta, que ha concluido así pidiendo al líder socialista "serenidad, sentido común, altura de miras y sentido de Estado a la hora de comportarse", algo que, según ha apostillado Moreno para concluir, "no está haciendo" el presidente del Gobierno ni "algunos de sus ministros".