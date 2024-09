Finalmente, será este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibirá a Juanma Moreno este viernes en Moncloa a partir de las 12:30 horas. Las citas con los líderes autonómicos comenzarán ese día, cuando acudirán el lehendahari vasco, Imanol Pradales, a las 10:00 horas, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, a las 16:00 horas.

Según anunció Pedro Sánchez en el inicio de curso, su idea es hablar con cada uno de ellos sobre la financiación autonómica y sobre si el Gobierno presentará un nuevo modelo. También es posible que se hable de la condonación de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La tesis de Juanma Moreno es que no negociará nada de modo bilateral con Sánchez, aunque sí irá a la reunión, por lo que só o sí hablarán de financiación. Lo que sí ha explicitado el presidente de la Junta es que no aceptará ninguna salida mientras no se conozca el conjunto de la propuesta para todas las autonomías.

Información en construcción