La pérdida repentina de olfato, casi el mejor de los síntomas del Covid-19

Es la anosmia, una pérdida repentina y severa del olfato. Este es uno de los síntoma más reveladores de la enfermedad Covid-19, no es que todos los infectados sufran de anosmia, pero casi la mitad de los que la han padecido han generado anticuerpos.

El estudio de seroprevalencia que está realizando el Instituto Carlos III, y del que ya se conoce un primer avance, también ha puesto su atención en evaluar los síntomas de aquellas personas que han sido infectadas y que, por tanto, han dado positivo en el test de anticuerpos, y los posibles casos sospechosos. A estos últimos se les considera de este modo porque tienen tres síntomas del Covid-19 o por la anosmia. Lo del olfato es bastante certero, los otros síntomas más comunes de esta enfermedad son dolor de garganta y una tos peculiar.

Los últimos estudios realizados en Alemania sobre la afectación del virus al cuerpo indica que el SARS-Cov-2 afecta a bastantes órganos, no sólo los relacionados con el aparato respiratorio, de ahí la variedad de síntomas y también las distintas evoluciones de los enfermos en las UCI. Este estudio alemán se ha realizado con autopsias.

De todas las personas con anticuerpos, ha habido un 33,7% que no han reportado ningún síntoma en las encuestas que también acompañan a este estudio. Son los asintomáticos que más han venido despistando a los médicos y epidemiólogos. La media de posibles sospechosos encontrados en el estudio del Carlos III es del 20%, pero con una variedad muy grande entre provincias. Hay que subrayar que las personas que tienen anticuerpos llegan al 5%, es decir que muchos sospechosos por síntomas se revelarán después como personas no afectadas.

Una de los hechos que ha encontrado el Carlos III es la disminución de posibles casos sospechosos entre la primera y segunda semana del estudio. Las causas se sabrán más tarde, ya que aún deben realizarse dos oleadas más sobre los hogares que se han prestado a realizar esta gran encuesta epidemiológica.

Otro de los resultados indica que los trabajadores esenciales, los que no estuvieron afectados por las dos semanas de hibernación, no se han contaminado más, sino menos. Un punto porcentual separa a los esenciales del resto. Aunque este punto puede ser absorbido por el margen de error, lo que queda claro es que los esenciales no se han contaminado más.

Este estudio, en el que han participado más de 60.000 personas, es el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y el Sistema de Salud de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, se ha formalizado un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, que ha proporcionado su apoyo para la selección de la muestra de participantes incluida y que, en una segunda fase, aportará las variables necesarias para caracterizar mejor los factores asociados a la prevalencia de anticuerpos frente a este coronavirus.