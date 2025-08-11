El polémico tuit de Óscar Puente sobre el incendio de Tarifa: "Igual puede echarle una mano..."

El ministro de Movilidad y Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a generar polémica en redes sociales tras publicar un controvertido mensaje en X con referencia al incendio declarado en Tarifa, que este lunes ha obligado a desalojar a unas 2.000 personas. En la publicación, que ya ha sido borrada, Puente arremetía contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por encontrarse de vacaciones en Cádiz “mientras su comunidad se quema”. Asímismo, ironizaba sobre la coincidencia de que también se hubiera declarado un fuego en la localidad gaditana.

“Este, a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma”, escribió, en alusión al presidente andaluz, Juanma Moreno. El comentario iba acompañado de un vídeo difundido por la cuenta @Samarcandadeltitanic y criticaba que Mañueco pase sus vacaciones en la costa gaditana mientras en su comunidad arden zonas de León, Zamora, Ávila y Palencia, con especial impacto en el yacimiento romano de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

La intervención del ministro socialista no ha pasado inadvertida y pronto desató una oleada de críticas en la red social. “Deje usted de frivolizar”, “Personas jugándose la vida, familias en vilo y el ministro jugando en Twitter” o “Es usted un irresponsable” fueron algunas de las recriminaciones que le dirigieron varios usuarios.