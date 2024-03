Los grupos políticos de Andalucía respaldan por unanimidad la gratuidad de las gafas para los menores

El pleno del Parlamento de Andalucía respalda por unanimidad de todos los grupos con representación en la Cámara la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la gratuidad de los productos ópticos y salud visual presentada por Adelante Andalucía. Su portavoz adjunta, Maribel Mora, no ha ocultado el "orgullo" por esta postura y el respaldo conseguido por el resto de grupos. El más significativo de ellos, ha llegado de la mano del PP, cuyo portavoz, Toni Martín, ha dejado claro que "a pesar de que ha sido presentada por un grupo minoritario, creemos que es bueno para todos los andaluces".

La proposición viene acompañada de una memoria económica que estima que el coste de su implantación de gafas gratuitas para menores en Andalucía, llegaría a los 50 millones de euros, 261 millones en toda España con una previsión del coste de las gafas de 197 euros. En el caso de que se incluyeran los mayores de edad en situación de riesgo de pobreza, las cantidades serían de 90 y 447 millones en Andalucía y España respectivamente.

Desde Adelante, se ha querido destacar que la no existencia de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, "no va a afectar a la disposición de esos fondos, ya que la tramitación ahora pasa al Congreso de los Diputados, por lo que será larga y en la proposición se incluye que se habilitará la cantidad correspondiente en los Presupuestos del año que viene". Para Mora, se trata de "paliar parte del retroceso brutal que han tenido las prestaciones sanitarias en Andalucía y dentro de un tiempo estamos convencidos, de que todo el mundo se preguntará por qué no se ha hecho antes".

También ha querido aclarar que se eligió la vía de llevarlo al Congreso "porque no nos fiamos del grado de cumplimiento de los presupuestos de Salud del Gobierno andaluz, ya que estos se aprueban y se incumplen desde el minuto uno. Jurídicamente, entendimos que ésta era la mejor manera de llevarla a cabo". De hecho, la ampliación del catálogo de prestaciones sanitarias corresponde al Gobierno central, cuya ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado partidaria de la medida.

El respaldo a la proposición ha sido rotundo. El grupo del que depende que salga adelante, el PP, a través de su portavoz, Toni Martín, ha aclarado que "pese a que el grupo Adelante se encuentra en nuestras antípodas ideológicas, creemos que se trata de una buena idea, de la que se beneficiarán los ciudadanos andaluces. Se trata de que unas gafas no sean un producto de lujo o que la rotura de un cristal no conlleve un problema económico para una buena parte de las familias".

Para Martín, esta postura "responde a un mandato del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien insiste constantemente en buscar el acuerdo, el diálogo y el consenso sobre aquellas cuestiones que beneficien a los andaluces". En esa misma línea, ha recordado que "nuestro grupo ha apoyado el 82% de las proposiciones no de ley que se han presentado en el Parlamento, con lo que esas acusaciones de rodillo y de crispación, sólo existen en la mente de algunos y como estrategia puramente electoral".

Todos los partidos a favor

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha garantizado el apoyo a la misma puesto que se trata de un "aspecto fundamental y básico que se pueda tener una buena salud visual y que no dependa de la cantidad de dinero de la que se disponga".

En parecidos términos se pronunció Vox en boca de su portavoz, Manuel Gavira, aunque introdujo el matiz de la proposición presentada por su grupo hace algunos meses "para que en Andalucía se pudiera disponer de una inversión sanitaria por habitante similar a la del resto de España, algo que hubiera permitido acometer esta gratuidad de los productos visuales e incluso ampliarla a los productos ortopédicos".

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, también expuso su parecer favorable a la medida "porque viene a mejorar las prestaciones sanitarias de los andaluces".