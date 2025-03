El PP presiona a Sánchez para que presente los Presupuestos con mociones en el Congreso y el Senado

El PP va a dar un paso más. Tras llevar meses censurando la falta de Presupuestos Generales del Estado ha aprovechado la 27 Interparlamentaria que se está celebrando este fin de semana en Sevilla para anunciar que va a presentar sendas iniciativas en el Congreso y el Senado presionando a Pedro Sánchez para que presente un proyecto de Presupuestos. Así lo han anunciado los portavoces en ambas cámaras durante la mesa que han compartido junto a Dolors Montserrat en la tarde de este sábado.

Alicia García, portavoz en el Senado, ha dicho que Pedro Sánchez y María Jesús Montero están "en rebeldía constitucional" por lo que va a impulsar una moción en el Senado para obligarlo a presentar los Presupuestos Generales del Estado. Una moción que prosperará teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta. En el Congreso, Miguel Tellado, portavoz del PP, hará lo propio con una Proposición No de Ley que tiene menos visos de salir adelante pero que servirá para posicionar a los socios de investidura de Sánchez.

"Lo que está sucediendo dejará tocado al PSOE para siempre porque no está a la altura de sus miliantes. Se ha demostrado que lo que era una mayoría de la investidura no era una mayoría para gobernar; se ha difuminado. Por eso vamos presentar una Proposición No de Ley en la que exigiremos al Gobierno que presente los Presupuestos Generales del Estado de 2025 antes del mes de junio. Su obligación es intentarlo", ha dicho Miguel Tellado. "Veremos que es lo que dicen los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, lo que que prefieren es extorsionarlo fuera de la Cámara; un Gobierno sin presupuestos no sabe a dónde va".

Frontera Sur

La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat ha calificado a Pedro Sánchez de "hombre de paja de un fugado de la justicia, de los filoetarras y de un Gobierno en descomposición", al tiempo que le ha censurado su falta de implicación para que la Unión Europea luche contra el cierre de la Frontera Sur, "no lo ha pedido a Frontex y es un cómplice silente de las mafias que trafican con el drama humano de la inmigración y Europa es el gran escudo para que luche por el cierre de la Frontera Sur".

"Esto lo vuelve más peligroso en su huída hacia adeltante, dinamitando todas las instituciones e incluso su propio partido si va a estar un día más en La Moncloa. No es tiempo de presidentes que titubeen", ha asegurado la portavoz popular.