El PP pasa a la vía judicial: llevará al Gobierno y al Congreso ante el Constitucional por vetar las enmiendas del Senado

El PP va a pasar a la vía judicial a cuentas de la Ley de Desperdicio Alimentario que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados conculcando la normativa vigente, según interpretan. La secretaria general Cuca Gamarra ha anunciado este sábado que van a llevar a cabo una triple ofensiva ante el Tribunal Constitucional por el veto del Congreso a las enmiendas del Senado :«No pueden saltarse todos los límites».

Esta semana, los populares pondrán en marcha en la Cámara Alta, aprovechando su mayoría absoluta, un conflicto de atribuciones por el "veto" que el Congreso puso a varias enmiendas del texto aprobadas precisamente por el Senado. Al mismo tiempo, los senadores y diputados del PP en las dos cámaras presentarán recursos de inconstitucionalidad y de amparo por esta decisión, ya que entienden que se han vulnerado los derechos fundamentales.

Gamarra ha hecho este anuncio en la interparlamentaria del PP, en la que ha explicado que la reclamación se hará de cuatro maneras: presentando desde el Senado un conflicto de competencias con el Gobierno y otro con el Congreso y mediante dos recursos, de amparo y de inconstitucionalidad, que presentarán los diputados y senadores populares.

"No nos vamos a quedar quietos ante el veto del Gobierno de España y de la Presidencia y de la Mesa del Congreso al Senado como cámara, pero también a una mayoría parlamentaria en el Congreso para que no se aprueben las leyes. No nos vamos a quedar quietos" ha recalcado Gamarra en el discurso de inauguración de la interparlamentaria antes de anunciar estas medidas.

El veto que aprobó la mayoría de la Mesa del Congreso que va a recurrir el PP impidió que se debatieran en la Cámara Baja varias enmiendas procedentes del Senado de la citada ley, entre ellas una del PP para reducir el IVA a los alimentos y otra de ERC y Junts para postergar el cierre de plantas de tratamiento de purines, hecha a favor del sector porcino. Gamarra ha acusado a Sánchez de "actuar como un pequeño dictador" y le ha pedido que deje de hacerlo y que "empiece a respetar la separación de poderes y los contrapoderes" en España.