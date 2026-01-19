El presidente de Renfe advierte de que la razón del accidente puede tardar días en conocerse

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las causas del grave accidente ferroviario en el que han fallecido, al menos, 39 personas tardarán varios días en esclarecerse, al igual que la reanudación del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad afectada, donde el choque entre dos trenes se produjo con apenas veinte segundos de diferencia.

En declaraciones a la Cadena SER, Fernández Heredia, que ha permanecido toda la noche en el lugar del siniestro, ha señalado que lo más probable es que el número de víctimas mortales aumente, debido a las enormes dificultades para acceder a algunos de los vagones accidentados, gravemente dañados. Según ha explicado, se trata de un accidente ocurrido en “circunstancias extrañas”, por lo que ha insistido en que “lo peor que se puede hacer en estos momentos es especular” sobre las causas.

La investigación queda ahora en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente al que tanto Renfe como Iryo están facilitando toda la información disponible. De hecho, técnicos de la CIAF ya se encontraban desplegados en la zona desde el mismo día del accidente, aunque, a juicio del presidente de Renfe, no habrá una conclusión definitiva hasta que transcurran varios días.

El hecho de que el siniestro se haya producido en un tramo recto de la vía, limitada a 250 kilómetros por hora, mientras que los trenes circulaban a 205 y 210 km/h, respectivamente, descarta inicialmente un exceso de velocidad como causa del accidente.

Asimismo, Fernández Heredia ha recordado que la vía había sido reparada en mayo de 2025 y debía encontrarse en condiciones óptimas, además de estar equipada con el sistema de seguridad y señalización LZB, diseñado para evitar errores humanos, por lo que todo apunta a un posible fallo del material móvil o de la propia infraestructura. Por el momento, tampoco se ha podido determinar si el tren Alvia colisionó con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, ya que las ruedas del tren aún no han sido localizadas.

En circunstancias normales, ha explicado, el sistema de seguridad bloquea automáticamente la circulación y ordena el frenado de emergencia cuando detecta un obstáculo en la vía. Sin embargo, el intervalo de apenas 20 segundos entre el descarrilamiento y el cruce del otro tren en sentido contrario hizo imposible que el mecanismo actuara a tiempo.

Todas las personas que permanecían con vida han sido ya evacuadas, aunque no se puede descartar que aún queden cuerpos entre los restos, especialmente porque los dos primeros coches del Alvia de Renfe se encuentran completamente desintegrados, lo que dificulta enormemente el acceso.

Varios días hasta que se restablezca el tráfico ferroviario

Está previsto que a lo largo de la mañana llegue una grúa de gran tonelaje para iniciar las labores de retirada de los trenes siniestrados. Posteriormente, será necesario reconstruir parte de la infraestructura ferroviaria, unos trabajos que, según ha advertido Fernández Heredia, se prolongarán durante varios días, por lo que la recuperación del tráfico en la línea de alta velocidad no se producirá antes de tres o cuatro días, como mínimo.