Primarias: Susana Díaz no optará a liderar el PSOE andaluz en el congreso de otoño

Susana Díaz ha anunciado que no optará a seguir siendo secretaria general del PSOE andaluz cuando se celebre el Congreso, fijado ahora mismo para octubre. La ex presidenta lo ha anunciado este domingo después de conocerse su derrota en las primarias del PSOE andaluz para elegir al candidato socialista a la Junta. "Doy un paso al lado, no voy a estorbar en absoluto", ha insistido en su comparecencia en la sede regional de San Vicente.

La ex presidenta de la Junta seguirá al frente del partido durante "un proceso transitorio", pero ha asegurado que será Juan Espadas quien establezca las directrices en el PSOE andaluz desde hoy mismo. "Yo entiendo así el partido", ha dicho Díaz, que ha asegurado que, si el ganador de las primarias se lo pide, "le dará su opinión". "Y si no, a arrimar el hombro", ha dicho la todavía líder del PSOE andaluz. La ex presidenta de la Junta ha perdido las primarias para elegir al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta con el 38% de los votos frente al 55%

"Yo no me voy a jubilar de socialista en la vida, es mi pasión, mi manera de estar en el mundo", ha dicho Díaz cuestionada sobre una posible retirada de la política activa. No ha aclarado si hará cambios inmediatos en el grupo parlamentario, aunque sí ha insistido en que Espadas va a contar con su apoyo. "Tendrá mi colaboración absoluta y plena", ha remachado antes de garantizar que le pedirá lo mismo a sus afines.

Díaz ha agradecido el cariño a que ha recibido en los últimos días en lo que ha calificado como "un campañón" y ha asegurado que el objetivo ahora es "remar todos a una" para recuperar el Gobierno" de Andalucía. "Como una más, curraré y haré lo que esté en mi mano para ayudar", ha afirmado para después asegurar que va a ser "leal" a Pedro Sánchez porque es "leal al PSOE".