El PSOE de Andalucía asegura que "no va a bajar la cabeza" a pesar de los casos de corrupción

El portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha proclamado que el PSOE "no va a bajar la cabeza porque algunos, en nombre del partido hayan hecho un uso indebido de la confianza que en ellos se depositó, de los fondos públicos, o hayan tenido una actuación, unos comportamientos o hayan demostrado unos valores absolutamente contrarios a nuestro ideario y a nuestra coherencia como organización". "Precisamente en defensa de esa coherencia han sido expulsados fulminantemente de la organización en cuanto hemos tenido conocimiento" del "procedimiento" que se detalla en el referido informe de la UCO, y aunque "no hubiera obrado" aún "ninguna resolución judicial al respecto", según ha remarcado.

Jiménez ha pedido que "nadie piense ni se atreva a pedirle al PSOE que no cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades en el ámbito institucional" allá donde los socialistas gobiernan, o "se atreva a esperar" que, en Andalucía, el PSOE-A "va a bajar la cabeza y no va a cumplir con sus obligaciones como principal partido de la oposición, con aspiración a volver a gobernar" esta comunidad "de manera inmediata, en cuanto se celebren elecciones".

Por tanto, según ha remarcado, los socialistas andaluces "no vamos a desfallecer en el trabajo de oposición, denunciando y fiscalizando la tarea de un Gobierno -el del PP-A de Juanma Moreno- que está manchado por la corrupción en Andalucía", y van a "denunciar esa realidad donde sea necesario, en todas las instancias", así como van a seguir trabajando "para formular una alternativa con la que sacar a la derecha del Gobierno de Andalucía" y que el PSOE-A vuelva a la Junta.

También ha considerado que el hecho de que el Comité Federal del PSOE convocado para el próximo 5 de julio se vaya a celebrar finalmente en Madrid y no en Sevilla, como estaba previsto inicialmente, "no tiene más trascendencia", así como ha abogado por "dejar de especular" sobre la fecha de la convocatoria de las próximas elecciones generales, ya que es una "facultad exclusiva" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha remarcado. Jiménez ha defendido que "hay una tarea de gobierno importantísima que hacer" por parte del Ejecutivo central, y "es importante seguir subiendo las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional, creando empleo" y que la economía española siga creciendo.

Entregas a cuenta

El portavoz socialista ha emplazado a que la Junta y el PP de Andalucía, voten "a favor de la convalidación del Real Decreto" sobre las entregas a cuenta que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que "ascienden a 28.000 millones de euros, la mayor cantidad de su historia, a los que hay que añadir otros 1.240 millones procedentes de la liquidación de 2023". "Si no respaldan este decreto, que no venga Juanma Moreno con la mentira de sus quejas sobre la financiación autonómica, porque lo que se constata es que no tiene capacidad de gestionar la mayor cantidad de recursos transferidos a Andalucía en toda su historia".