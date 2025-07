La reacción discordante de un reportero de Canal Sur al terremoto de Almería: "Estaba paseando al perro y no me he enterado de nada"

Un terremoto de magnitud 5,4 en la escala de Richter con epicentro en las costas del Cabo de Gata ha sacudido esta mañana las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, así como en otras zonas del Levante peninsular. El sismo tuvo lugar a las 7:13 horas a una profundidad de tan solo dos kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Hasta las 9:55 horas, se han producido 13 réplicas, con magnitudes entre los 3,4 y 1,8 mbLg, lo que ha dejado algunos daños materiales leves en espacios como el Aeropuerto de Almería, donde parte del techo de la cafetería se ha derrumbado tras el seísmo. Los movimientos de tierra han sorprendido a los vecinos de Almería a primera hora, así como a los turistas presentes en localidades costeras para pasar unos días de vacaciones.

En el caso de José Navarro, vecino de Huércal de Almería, el terremoto lo ha hecho saltar literalmente de la cama "para ponerme en el marco de la puerta", según ha expresado en un vídeo publicado en X (@JoseNavarro_alm) en que se ve cómo varias lámparas se zarandeaban.

"Mi gata lo ha 'olido' momentos antes y se ha asustado"

Otra reacción llamativa, que en este caso responde al instinto animal, ha sido la de la gata de Salva Moya, director del centro territorial de Canal Sur en Almería. "Se ha puesto nerviosa. Lo ha 'olido' momentos antes y ahora está asustado", decía en un vídeo publicado pasadas las 7:30 horas de esta mañana en X (@salva_moya), en el que mostraba a su mascota agazapada e inquieta.

Por otro lado, los usuarios con un móvil Android han recibido una notificación automática del sistema de alertas sísmicas con el que cuenta este sistema operativo. Se trata de una alerta no oficial, al margen del sistema de notificaciones ES-Alert de Protección Civil. Esta alerta informa que el terremoto se produjo a 32 kilómetros de Níjar y que también se ha sentido en países como Marruecos o Argelia.

Asimismo, algunos turistas que pasan unos días de vacaciones en la costa de Almería han tirado de memes para describir su sorpresa ante el terremoto que los ha despertado esta mañana.

"Ha sido terrorífico, me he asustado mucho"

El sentimiento de intranquilidad era generalizado a primera hora entre los vecinos de Almería capital. "Horrible, se movía toda la casa. Ha habido uno más pequeño a las 3 de la mañana", decía una mujer en declaraciones al programa Despierta Andalucía de Canal Sur. "Vivimos en un séptimo, por lo que se nota bastante", añadía su pareja.

"Lo he sentido bastante. Se ha movido todo el suelo de la casa. Estoy un poco asustado, pero ha sido rápido", compartía su impresión otro hombre ante los micrófonos. "Muy terrorífico, me he asustado mucho", expresaba tajante otra vecina.

Más curiosa ha sido la respuesta de Pepe Plaza, reportero de RTVA, cuando la presentadora Silvia Sanz le preguntaba si él había sentido el terremoto personalmente. "Qué quieres que te diga, la verdad es que no, estaba paseando al perro a esa hora y no me he enterado de nada", se ha pronunciado.

El 112 de Andalucía ha recibido más de 30 llamadas a causa del terremoto procedentes de distintos puntos de Andalucía oriental, sobre todo desde Almería capital, Roquetas de Mar, Níjar, Vera, Gádor, Vícar, El Ejido, Turre, Garrucha y Mojácar. En ninguna de estas llamadas se han reportado daños personales ni materiales.