La respuesta del Sindicato Médico Andaluz a la publicación del sueldo de los médicos de familia

La polémica alrededor del sueldo de los médicos de atención primaria está servida. Si este sábado era el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el que publicaba el sueldo medio de los médicos de familia en Andalucía, el cual cifraba en 97.888 euros, la respuesta por parte del Sindicato Médico Andaluz no ha tardado en llegar.

Y es que, según esta agrupación de profesionales de la medicina, el SAS "está insultando a los médicos de atención primaria con los datos inflados sobre sus retribuciones" y cree que se desprecia a los médicos por parte de la Consejería de Salud publicando "una información sesgada sobre los sueldos de sus médicos para desacreditar sus reivindicaciones".

Por otro lado, en dicho comunicado el Sindicato Médico andaluz informa de que el "sueldo neto de un médico, sin guardias, se sitúa entorno a los 2.500 euros. Estas retribuciones resultan ridículas comparadas con las que perciben los médicos en cualquier otro país europeo. España, de hecho, se sitúa entre los países desarrollados que peor pagan a sus médicos", explican.

Además, informan de que el sueldo de un médico de familia andaluz está por debajo de la media nacional, informaciones opuestas a las publicadas por el SAS este sábado, ya que sin antigüedad y sin guardias, un médico de atención primaria sin complementos difícilmente supere los 45.000 euros brutos al año.

Por último, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) pide a Juanma Moreno que actúe y no sea cómplice de la Consejería de Salud, ya que "la salud de los andaluces y la tercera parte del presupuesto de la Junta no puede seguir ni un minuto más en sus manos", finalizan.

Este es el comunicado íntegro del Sindicato Médico Andaluz:

El desprecio hacia los médicos del que hace gala la actual Consejería de Salud no conoce límites. Andalucía ha sido incapaz de completar sus plazas MIR de Medicina de Familia. La Atención Primaria, de hecho, se está quedando sin médicos. Qué raro que desprecien un sueldo de casi 100.000 euros, ¿no les parece?En plena crisis de la medicina de Atención Primaria, el SAS acaba de publicar una información sesgada sobre los sueldos de sus médicos para desacreditar sus reivindicaciones.

En un acto que parece producto de la desesperación, acosada por las consecuencias de la mala gestión, con unas listas de espera disparadas y una Atención Primaria en plena descomposición, la Consejería de Salud ha decidido transmitir a la población la idea de que los médicos de Atención Primaria son unos malcriados que no dejan de quejarse a pesar de que cobran casi 100.000 euros al año.

La Consejería de Salud ha invertido cientos de millones de euros en proyectos fracasados. Ha cerrado consultas y quirófanos de tarde provocando que las listas de espera alcancen dimensiones astronómicas. Ha dilapidado el dinero público con una gestión nefasta y ha llevado a la Atención Primaria al colapso. Ahora, cuando parecía que nada podía ir peor, ha decidido atacar a los médicos de Atención Primaria con una información sesgada sobre sus sueldos. ¿A qué espera nuestro presidente para poner fin a este desatino?

El sueldo neto de un médico sin guardias se sitúa en torno a los 2.500 € al mes. Estas retribuciones resultan ridículas comparadas con las que perciben los médicos en cualquier otro país europeo. España, de hecho, se sitúa entre los países desarrollados que peor pagan a sus médicos, a lo que se suma que las retribuciones de los médicos andaluces son inferiores a la media nacional. Otros profesionales sanitarios, en cambio, cobran por encima de la media española y europea.

Lo peor no es que la Consejería ofrezca unos datos inflados sobre las retribuciones de sus médicos, sino el mensaje que con ello les lanza. Al desprestigiar sus reivindicaciones con esta noticia, les está diciendo que no piensa hacer nada por aliviar su sobrecarga laboral, que no piensa cumplir el Acuerdo para limitar las agendas y que seguirá sin autorizar las continuidades asistenciales que se comprometió a implantar. Adivinen qué pasará cuando intente cubrir las plazas MIR de Médico de Familia en 2025.

La Presidencia de la Junta debe actuar. Solo un gesto firme por su parte podrá convencernos de que el desprecio a nuestro colectivo no es un rasgo del actual Gobierno andaluz sino un sesgo propio de quienes dirigen la Consejería de Salud. El desprestigio de este equipo es un clamor que ya nadie oculta y que no puede seguir ignorando.

La salud de los andaluces y la tercera parte del presupuesto de la Junta no puede seguir ni un minuto más en sus manos.