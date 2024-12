"Hay personas que prefieren la inmediatez a esperar una cita con su médico habitual"

Cerca de cumplir sus primeros seis meses a los mandos de la Consejería más cuestionada, la que gestiona la salud de todos los andaluces, la sevillana Rocío Hernández cuenta que recibió el encargo “por sorpresa” y que lo asumió “con mucha responsabilidad y compromiso”. “Con los que he trabajado durante todos estos años en mis encargos anteriores”, afirma rotunda.

Gestora antes que política, la sanitaria dice que mantiene “la ilusión” y “las ganas” intactas por cumplir con la confianza que el presidente andaluz depositó en ella el pasado julio y se marca como objetivos “devolver la confianza de los andaluces en el sistema sanitario público” y “que los profesionales recuperen el sentido de pertenencia al Servicio Andaluz de Salud”. No se arruga al ser cuestionada sobre la investigación abierta en un juzgado por los contratos de emergencias del SAS y muestra su apoyo a la actual gerencia. “Tiene mi total confianza”, defiende sin pestañear.

Al frente de una auténtica revolución en Atención Primaria, a la que conoce bien como pediatra y directora de distrito, para intentar cubrir la asistencia médica en 72 horas, Hernández analiza en esta entrevista cuáles son las principales claves de su gestión y sus mayores retos.

Pregunta.Está cerca de cumplir sus primeros seis meses como consejera de Salud, en breves palabras, ¿qué balance hace?

Respuesta.Sigo manteniendo la ilusión y tengo muchísimas ganas y muchísima energía por mejorar la salud de los andaluces. Esto es un reto enorme y una responsabilidad que yo asumo con muchísimo compromiso, que es lo que me ha llevado a trabajar todos estos años al servicio de la población andaluza, posiblemente, porque al ser médico me nace el querer ayudar a las personas. De hecho, en esa línea va uno de los grandes objetivos estratégicos que tenemos en la Consejería en esta primera etapa con una mirada global e integral, con un enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

P.¿Cómo recibió el encargo? ¿Cuál fue su primera reacción?

R.Fue sorpresa porque, realmente, no me lo esperaba. En ningún momento me lo llegué a imaginar, pero lo asumí con mucha responsabilidad por mantener esa línea de trabajo y de servicio que he tenido todos estos años. Lógicamente, no podía decir que no. Si el presidente de la Junta de Andalucía confía en que yo pueda hacer algo, mi responsabilidad, después de tantos años trabajando al servicio de los andaluces, y con la vocación de servicio público que tengo, es, evidentemente, intentarlo.

P.¿Qué punto de la gestión de la sanidad andaluza se marcó como primer objetivo?

R.Los distintos cargos de responsabilidad que he ocupado en los últimos años, y el hecho de haber sido presidenta de la Sociedad Española de Directivas de Atención Primaria, me han permitido conocer que las debilidades, o problemas, porque también los hay, son comunes otras comunidades de nuestro país y otros países de nuestro entorno. Y son, por un lado, el envejecimiento de la población, que requiere más cuidados, y eso hace que haya más patología prevalente, por ello es crucial apostar por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; y, por otro lado, algo que sabíamos que podía pasar tras la pandemia, y es abordar la agudización de los problemas de Salud Mental en la población infanto-juvenil, donde tenemos uno de los grandes retos que afrontar. Otras dos cuestiones que también nos preocupa mucho es que parte de la población ha perdido esa confianza en su sistema sanitario público, del que sí hay que estar orgullosos, y en lo que estamos trabajando para revertirlo, y el reto de que los profesionales recuperen el sentido de pertenencia al Servicio Andaluz de Salud.

P.Hablando de pérdida de confianza en el sistema, la preocupación por la atención sanitaria ha pasado de 7 puntos a 14, es decir, se ha duplicado en los seis años de Juanma Moreno. ¿Siente la presión?

R.Los que trabajamos en salud, no solamente en los puestos asistenciales, sino también como gestores o directivos, siempre estamos presionados. Nosotros nunca apagamos los teléfonos móviles. Sabemos que en cualquier momento puede surgir una alerta de salud pública o cualquier accidente grave y tenemos que estar dispuestos. Los sanitarios trabajamos 24 por 7 y la consejera también trabaja 24 por 7. Es algo que venía haciendo desde hace muchos años y lo sigo manteniendo.

P.¿Con qué palabra se siente más identificada: gestora o política la consejera de Salud?

R.Yo me siento más identificada como gestora y no es ninguna manía. Yo aquí tengo un encargo de gestión y es en eso en lo que me centro. Efectivamente, claro que sí hago la parte de política que me corresponde por el puesto que asumo. No es una parte que yo niegue o de la que reniegue, como se me ha podido acusar en algún momento. Pero, yo sí creo en la política, en la buena política y en los buenos políticos que están trabajando para la ciudadanía, y, en mi caso, considero que también trabajo al servicio de la ciudadanía, pero con un encargo de gestión.

La consejera Rocío Hernández, durante un momento de la entrevista. / José Ángel García

P.Acaban de poner en marcha una auténtica revolución de la atención primaria. ¿Cuál es la hoja de ruta?

R.Básicamente, lo que queremos es ordenar el flujo de entrada en los centros de salud y para ello estamos ordenando la demanda, priorizando siempre los grupos de población más vulnerables, es decir, los mayores y la patología crónica para que ellos puedan acceder al profesional que necesitan en su centro de salud sea médico, enfermera, administrativo o trabajador social. Para ello, lo que hemos hecho es abrir las posibilidades para aquella población, que suele ser la más joven y la que tiene menos adherencia a su médico o enfermera de familia, porque suele tener cuadros de enfermedades puntuales, pueda ser atendida, no solamente por su profesional de referencia, sino por otros médicos que puedan estar en otros centros. Y eso lo estamos haciendo con la app de Salud Responde, que, en los centros donde lo estamos pilotando, que esta semana ha llegado a 181, que se corresponden con toda la provincia de Jaén, parte de Córdoba y Sevilla, ya no sale el mensaje de no hay cita disponible, sino que se le da la opción al usuario de poder nosotros gestionar esa cita y en 72 horas poder solucionar su consulta.

P.¿No cree que se despersonaliza con medidas como esta el verdadero ser de la Medicina Familia?

R.No. Y es no porque, tal y como está organizada la Atención Primaria, cada clave médico-enfermero tiene sus pacientes, es decir, los andaluces siguen teniendo asignado su médico de familia y su enfermera de familia de referencia, aunque en un momento determinado en el que, por ejemplo, sólo se necesite una receta, y no le importe que no sea su médico quien lo recete, pueda solucionar su problema de forma ágil. Hay que tener en cuenta que hay parte de la población que prefiere más esta inmediatez que esa longitudinalidad clásica. Pero para los casos en los que quiera seguir siendo visitado por su médico, se va a seguir haciendo.

P.A mí me ha convencido, pero, ¿cree que una persona añosa, de 70 u 80 años vecino de un pueblo de Sevilla, por ejemplo, va a entender que le va a atender un médico de La Carolina o de Albox?

R.Depende para lo que sea. Esta es una oferta que hacemos a esa población que no necesita ser atendida por su médico de familia, pero que sí necesita ser atendida por un médico. Es abrir posibilidades porque sabemos que hay grupos de población que no necesita esa adherencia a su médico. Es cambiar un poco la visión, pero siempre manteniendo la asignación de cada médico y enfermera de familia.

P.Como todo, tiene su crítica y ya hay sindicatos que opinan que garantizar la atención en 72 horas con la falta de médicos que tiene el sistema es categóricamente imposible…

R.Yo, como consejera, soy muy respetuosa a lo que las organizaciones sindicales dicen. De hecho, de las primeras reuniones que mantuve fue con ellos y nos hemos vuelto a reunir después. Siempre les he tendido la mano para trabajar juntos. Pero no podemos decir que no antes de probarlo. El quejarnos por quejarnos no lleva a nada. Si no hacemos nada nos quejamos y si se hace algo también. Yo les digo tanto a los colegios profesionales como a los sindicatos que aquí estamos a disposición de los andaluces, para trabajar por ellos, y está clarísimo que desde la Consejería y el SAS lo estamos haciendo. Les invito a que se suban al carro porque estamos para trabajar por los andaluces, teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios también son andaluces.

P.¿Es fácil la relación con las organizaciones sindicales?

R.La relación por mi parte es cordial. Reconozco que ellos son los representantes de los profesionales y mi relación con los profesionales es cordial porque, además, ellos saben que estoy a su servicio, con las organizaciones sindicales también. A mí me gustaría que abandonásemos la queja y ese mensaje tan negativo porque cuando se revisa todo lo que se ha hecho en los últimos seis años como es el incremento de plantilla en 26.000 profesionales más; una inversión de un 35% en Atención Primaria; las continuidades existenciales que ellos mismo reclamaban hace mucho tiempo; las enfermeras de distintos perfiles, referentes de centros educativos o de residencias; las nuevas incorporaciones, incrementándose el número de fisioterapeutas o psicólogos en Atención Primaria… Si analizamos todo eso, la verdad es que se ha avanzado mucho. ¿Qué queda mucho por hacer? Claro que sí. Y para eso les tiendo la mano para que ellos, junto con la Consejería y el SAS, realmente trabajemos al servicio de los andaluces.

P.Otra queja es la fuga de profesionales del sistema sanitario público por las condiciones laborales. ¿Cuál es la versión de la consejera de esa renuncia a seguir en el SAS?

R.Yo creo que se debe a varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay un cambio generacional. Los jóvenes ahora tienen otras prioridades o ambiciones distintas a las que teníamos nosotros. Les hemos educado en tener una mente abierta, para que viajen, para que conozcan sitios, aunque eso juegue en nuestra contra de manera momentánea. A mí me parece muy bien que salgan, que adquieran experiencia en otros sistemas sanitarios, en otros países, y que traigan esa experiencia y ese conocimiento y, sobre todo, esa visión que también nos va a enriquecer en un momento dado porque la mayoría de ellos quieren estar unos años fuera de nuestra comunidad o de nuestro país, pero luego quieren volver a casa. En cuanto a las condiciones, es cierto que se hacen contratos temporales y que seguimos manteniendo las sustituciones en Navidad o en verano con esas contrataciones porque es lo que nos hacen falta para, precisamente, conciliar las vacaciones de la plantilla, pero yo aquí puedo aportar una experiencia personal. Siempre he trabajado en el Servicio Andaluz de Salud por vocación pública, y voy a seguir trabajando en el Servicio Andaluz de Salud, y mi primer contrato fue de 17 horas. Es decir, yo hacía una guardia, empezaba a las 15:00 horas y acababa a las 8: en las urgencias de un hospital y yo ni cotizaba al día siguiente ni estaba asegurada al día siguiente. Es decir, se hacen contrataciones temporales, sí, pero no se hacen contratos por horas que a mí sí se me hicieron.

Rocío Hernández, en otro plano, durante la entrevista. / José Ángel García

P.Sin abandonar la Atención Primaria, ¿qué planes tiene para acabar con la problemática endémica de la falta de profesionales en zonas rurales como, por ejemplo, la Sierra Sur de Sevilla?

R.Es un problema, y lo es desde hace michos años. Lo que ocurre en estas zonas es que, cuando los médicos pueden elegir dónde quieren trabajar, y este es su derecho, efectivamente, al igual que toda la población, la mayoría prefiere trabajar cerca de casa y eso es, en mayor volumen, en las grandes capitales. Además, prefieren trabajar en centros en los que no están solos, es decir, en los que no es él el único médico, con la única enfermera, administrativa o celador. Por todo ello, es cierto, sí, que ahí tenemos un gran problema. Sabíamos que iba a ocurrir y, de hecho, ocurre también en otras comunidades. Lo que estamos haciendo es revisando el decreto de zonas de difícil cobertura dando un incentivo en cuanto a puntuación para las siguientes ofertas de empleo o el incentivo de cobrar más en las horas de jornada complementaria en determinados puntos. Lo estamos trabajando. Por otro lado, decir a las nuevas generaciones que Atención Primaria es una área desconocida y tiene algo muy bonito que es el contacto con la ciudadanía. Es una parte desconocida todavía para muchos médicos de familia que terminan la residencia sin haber hecho un rotatorio de medicina rural.

P.De los hospitales también se van profesionales con carreras excelentes movidos por contratos más estables y mejores condiciones vitales...

R.En este caso creo que juega mucho a favor el tema de la investigación. Los médicos quieren investigar y se van donde tienen más oportunidades. Hay que tener en cuenta que en esta materia aquí está la ley del Instituto de Salud de Andalucía en el que la idea es poner en valor la investigación en nuestra comunidad autónoma. Hay unos profesionales que son excelentes, que tienen unas inquietudes increíbles y que son admirables, y yo puedo entender que a lo mejor les apetece temporalmente estar fuera para algún proyecto en concreto. Lo que nosotros queremos hacer es facilitar también esa investigación que hasta ahora se venía haciendo casi en el tiempo libre. Vamos a dar a la investigación ese valor que se merece para que coexista con la actividad asistencial. Ahí es donde estamos avanzando y creo que en pocos años se va a ver una gran diferencia.

P.El juzgado número 13 de Sevilla investiga los contratos del SAS y ha imputado a tres gerentes, entre ellos la actual. ¿Pone la mano en el fuego por Valle García?

R.Esto no va de poner la mano o no ponerla. La gerente del SAS tiene toda mi confianza y ella lo sabe y así lo he demostrado y lo he dicho, incluso también, en la Cámara del Parlamento porque, efectivamente, cuando hemos analizado todo y a ella se le ha querido investigar o imputar por una serie de adendas, que no son contratos, no hay nada. Ahora, eso sí, mi total colaboración con la justicia. Todo está publicado en el portal de transparencia, todo es público y cualquier ciudadano lo puede ver. Y sí, la gerencia del SAS tiene mi confianza total al cien por cien.