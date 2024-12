El SAS llamará a los pacientes que no logren cita en su ambulatorio

Así atenderá el SAS en 72 horas a quienes no tengan cita en los centros de salud de Andalucía

La remodelación del modelo de la Atención Primaria ha sido el anuncio estrella del Debate del Estado de la Comunidad que se ha celebrado esta semana. El presidente de la Junta ha anunciado que el SAS dará respuesta a los andaluces que no tienen cita en el plazo de tres días. ¿Cómo va a funcionar este modelo? Los pacientes que no puedan lograr cita con su centro de salud recibirán una llamada del SAS en los tres días siguientes aportándoles una solución que será o bien una cita con su médico de familia, con enfermería, con el personal de administración o la renovación de la medicación habitual en el caso de que esa sea su necesidad.

El SAS está ya haciendo pruebas piloto con una nueva manera de gestionar las citas médicas que registra a quienes no puedan cogerla por la plataforma, lo que hasta ahora no sucedía. Los usuarios que no podían reservar cita por los canales habituales (las aplicaciones o el teléfono de Salud Responde) se encontraban en un callejón sin salida. Ahora, informarán al SAS a través de un formulario sencillo con su demanda: atención médica, de enfermería u otras necesidades. Un formulario que les aparecerá cuando se les deniegue la cita.

Y, a partir de ese momento, el SAS gestionará bien la cita médica con su facultativo (para lo que sigue habiendo un plazo de 14 días), la renovación de la medicación o una consulta telefónica con médicos que están disponibles en otros centros de salud. Desde la Consejería de Salud explican que hay necesidades que se pueden resolver con una llamada de teléfono y otras que requieren una visita presencial; de hecho en algunos ambulatorios de Sevilla, Jaén y Córdoba ya se está atendiendo a los pacientes por teléfono con médicos que están en el Campo de Gibraltar, lo que ha agilizado la demanda.

Centralizado

Una de las claves de este modelo es que el SAS va a gestionar las citas de los pacientes andaluces con un modelo centralizado. Hasta ahora, cada centro de salud se encargaba de sus pacientes y sus médicos. La nueva consejera Rocío Hernández creó nada más llegar varios grupos de trabajo con los directores de estos ambulatorios y los directores generales de la consejería y esta propuesta es fruto de ese análisis; entienden que esta fórmula será más ágil en la atención a los pacientes.

También va a resultar más sencillo anular las citas médicas cuando no sea posible acudir a las mismas por diferentes circunstancias, un factor más que contribuye a la tensión de la Atención Primaria.

Con estos cambios también se va a reorganizar la demanda de Enfermería y Administración, permitiendo dividir los pacientes que reclaman un servicio u otro. Hasta ahora en muchos centros de salud no existía esta discriminación; todos los pacientes estaban en la misma lista de espera.

Más control

A nadie se escapa que este modelo supone un mayor control del trabajo concreto que realiza el personal de los ambulatorios, al que también se le ha ofrecido que trabajen algunas tardes con el correspondiente abono de las horas de más.

Por eso se va a implementar en todos los distritos sanitarios de Andalucía y no sólo en los que registran mayor demanda asistencial; los médicos que no tengan pacientes en determinadas zonas atenderán por teléfono las consultas que les deriven de las zonas saturadas.

Las principales críticas políticas a la situación de la sanidad en Andalucía se centran en una falta de gestión, que no de recursos económicos. Una vez este sistema esté funcionando, se evaluarán los resultados.