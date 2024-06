Salud sigue sin dar a conocer las medidas del Plan Verano para Andalucía

La Consejería de Salud sigue sin desvelar las medidas que se aplicarán en los centros de salud de Andalucia para este verano. A pesar de que esta mañana en la comisión del Parlamento de Andalucía, la consejera había emplazado a los sindicatos a una reunión esta misma tarde en la que se darían a conocer los detalles de dicho plan, después de la reunión de más de tres horas en la sede de la Consejería, algunos de los asistentes confirmaron a este periódico que "no se ha tratado ninguno de los apartados que nos habían dicho que estarían sobre la mesa".

Las mismas fuentes mostraron su extrañeza cuando en el encuentro, en el que también estuvieron presentes la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García y la jefa de Personal, les ha presentado un documento "en el que se pedía nuestra adhesión para pedir al Gobierno central una mejor financiación para Andalucía". Ninguno de los cinco sindicatos (SATSE, UGT, CCOO y CSIF al que se añadió a última hora el Sindicato Médico a pesar de que éste no se suma a las movilizaciones convocadas) quiso firmar dicho documento, ya que "entendemos que nosotros estamos para tratar de temas exclusivamente sanitarios, no políticos". Cuando las fuerzas sindicales se negaron en rotundo a suscribir lo que desde la Consejería les solicitaba, "la respuesta que recibimos por parte de la consejera, fue que si nosotros apoyábamos a Pedro Sánchez".

Los representantes de los trabajadores sanitarios, han reconocido que "no entendemos absolutamente nada los planteamientos que nos han hecho desde la Consejería, porque no se ha hablado ni del plan de vacaciones, ni de los Médicos Internos Residentes, ni de las bolsas de trabajo, es decir, nada de lo que dijo que nos iba a trasladar cuando nos convocó a la reunión, así que no entendemos absolutamente nada. Al final del encuentro, la consejera nos ha dicho que confiáramos en ella y que seguiría trabajando en conseguir arreglar los problemas de la sanidad andaluza de cara al próximo verano, pero desde luego a nosotros no nos ha dicho cómo va a hacerlo".

Hay que recordar que la semana pasada, Catalina García, advertía de que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará este verano con "un 16% menos" de efectivos que el año pasado por esas mismas fechas, en alusión a los 500 cupos de médicos de familia que no están cubiertos en la comunidad por falta de profesionales y a las 489 jubilaciones que se producirán en 2024. Además, hay 5.281 profesionales de Atención Primaria que "tienen que irse de vacaciones".

"Todas las comunidades, no solo Andalucía", aclaraba la consejera de Salud, que días atrás avisó del posible cierre de centros de salud este verano como consecuencia de la falta de médicos en Atención Primaria. Como una posible solución, aportaba la iniciativa para que los MIR pudieran incorporarse al sistema antes de terminar su formación en septiembre, algo que fue rechazado de plano por la ministra de Sanidad, Mónica García, que recordó que los residentes "no pueden convertirse en mano de obra barata y que siempre deben estar supervisados por un médico titular". Según la consejera, "tenemos herramientas que nos pueden permitir que estos MIR puedan trabajar no teniendo supervisión de su adjunto pero sí la de un médico especialista del centro de salud en el que trabajen, que no tiene que ser el de su formación"

"Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para no llegar al extremo del cierre de centros de salud este verano, pero es cierto que nos encontramos en una situación de mucha excepcionalidad", señalaba García aunque, al menos ayer, no ofrecía detalles sobre qué tipo de recursos va a movilizar este verano.