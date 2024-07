¿Cuál es la situación de los menores migrantes y qué ocurre al alcanzar la mayoría de edad?

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que reconociese la minoría de edad de 454 niños procedentes de Canarias, que llegan a Andalucía camuflados como personas adultas desde noviembre de 2023. La idea era plantear esta cuestión en la Conferencia Sectorial por la Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar el miércoles 10 de julio, en Tenerife.

Loles López ya había dejado constar que “los recursos específicos con los que cuenta Andalucía para atender a los menores migrantes están ya colapsados, concretamente al 115%”. Asimismo, durante el acto se aprobó el reparto voluntario de 400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, por parte de las Comunidades Autónomas. De esta forma, Andalucía asume un total de 30 de ellos, mientras que reclama financiación para los que el Ministerio ha trasladado “por la puerta de atrás”.

La diferencia es que, en el caso de esos 454 niños, al no reconocerlos como tal, el Estado no envía fondos para su cuidado y manutención. Ante esta tesitura, cabe preguntarse cuál es la situación de estas personas; y, en concreto, ¿qué ocurre con los menores migrantes una vez que alcanzan la mayoría de edad?

Determinar la edad: un factor clave

Los menores extranjeros no acompañados, conocidos por sus siglas como MENAS, conforman un colectivo increíblemente vulnerable: niños, migrantes y solos, que no tienen un adulto que les proteja. Estos niños pasan a depender de las Comunidades Autónomas, que deben garantizar su tutela y protección. Ahora bien, ¿cómo determinar que son menores? Este es un proceso que les deja en una clara desventaja porque, si el niño no tiene documentación o esta no se considera válida, el sistema prevé que se le haga una serie de pruebas médicas, con el fin de determinar su edad.

Sin embargo, uno de los grandes peligros es la identificación incorrecta, señalan en un documento desde UNICEF. Y es que, ya sea por su apariencia o po un error en dichas pruebas, queda expuesto a vivir en la calle, ser detenido, expulsado del país o ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), algo que iría en contra de la ley.

La falta de integración es uno de los principales problemas

Para los menores tutelados por las Comunidades Autónomas, uno de los principales objetivos, ya que el retorno a sus países de origen rara vez es posible, es encontrar un hogar de acogida en el que puedan desarrollarse hasta la mayoría de edad. Y, cumplidos los dieciocho, el acompañamiento sigue siendo más que necesario.

Las personas ex tuteladas se enfrentan a una serie de desafíos, que van desde el abandono del Sistema de Protección sin la consecución de un empleo, hasta las irregularidades administrativas, la escasa o nula formación o las dificultades para acceder a una vivienda digna, según comunica la página web del Proyecto “Cobijando Sueños”; una iniciativa en relación a los jóvenes inmigrantes ex tutelados. Se trata de una realidad bastante difícil para las personas que se encuentran en esta situación.

Así, comentaba Loles López que "la política migratoria del Gobierno no puede basarse en trasladar a menores como quien traslada maletas en la bodega de un avión (...) Esto necesita una respuesta global. Tiene que ejercer sus competencias en materia migratoria. Tiene que ejercer sus competencias en política exterior y trabajar con los países de origen, así como implicar a la Unión Europea en su resolución".