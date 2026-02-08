Dos pequeños terremotos se dejan sentir esta madrugada en Málaga y Cádiz
Los seísmos, de magnitud 3,7 y 2,9, tuvieron su epicentro en Cortes de la Frontera y El Bosque y no causaron daños
Dos terremotos de baja intensidad han sido sentidos en la madrugada de este domingo en los municipios de Cortes de la Frontera (Málaga) y El Bosque (Cádiz), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El primer seísmo se registró poco antes de las 02:45 horas, con epicentro al norte de Cortes de la Frontera, y alcanzó una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo prácticamente en superficie, lo que explica que fuera percibido por la población en esta localidad malagueña, una de las más afectadas en las últimas semanas por el paso del tren de borrascas sobre Andalucía.
Horas más tarde, en torno a las 06:00 horas, el IGN registró un segundo terremoto en la provincia de Cádiz. El seísmo, de 2,9 grados de magnitud, tuvo su epicentro al oeste del municipio de El Bosque y también se produjo a escasa profundidad, siendo sentido por vecinos de la zona. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, ninguno de los dos terremotos ha provocado daños personales ni materiales.
Si bien estos temblores no han producido en ningún caso daños, se recuerda que la regla de oro es mantener la calma y seguir siempre las indicaciones de fuentes oficiales, evitando bulos en caso de que el seísmo sí provoque incidencias.
¿Cómo actuar durante el temblor?
- Dentro de un edificio: No intentes entrar ni salir mientras tiembla, ya que es cuando ocurren la mayoría de accidentes. Busca refugio bajo una mesa sólida, una cama o el dintel de una puerta. Si no hay muebles, colócate junto a un pilar o pared maestra.
- En la calle: Aléjate inmediatamente de fachadas, cornisas, cables eléctricos y cristales que puedan desprenderse. Busca espacios abiertos.
- Conduciendo: Detén el vehículo con seguridad en cuanto el tráfico lo permita y permanece dentro hasta que finalice el movimiento.
