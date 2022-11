Más de 25 horas para solicitar el bono joven del alquiler de Andalucía

"Esto es peor que el parto de una burra", asegura L. M. después de haber pasado 25 horas intentando solicitar de forma telemática el bono joven para el alquiler de la Junta de Andalucía. A pesar de que suene a exageración andaluza, la suya no es una experiencia aislada. Al igual que esta usuaria, son muchos los que también han sufrido este periplo digital que comenzó este lunes 14 de noviembre a las nueve de la mañana y que más de 25 horas después empieza a tener solución. Aunque no para todos.

Inmersos en plena era digital, la resolución de trámites de manera telemática se antoja una realidad cómoda y efectiva que, en el caso del bono joven para el alquiler de la Junta de Andalucía, se ha convertido en casi una pesadilla. La elevada demanda ha llevado a que muchos andaluces marcasen en rojo el 14 de noviembre para estar pegados al ordenador desde las nueves de la mañana. Al tratarse de un proceso telemático y para el que los andaluces llevan recabando información desde hace casi once meses, cabía esperar que sería un proceso rápido efectivo y sin demasiadas complicaciones. Nada que ver con la realidad. Usuarias como L. M., cuyo puesto de trabajo le ha permitido no despegarse del ordenador, ha experimentado la más largas de las esperas.

"Estoy acostumbrada a hacer colas virtuales porque suelo comprar entradas de conciertos por internet, pero esto ha sido mucho peor, una odisea. En una cola virtual para un concierto sabes cuántas personas tienes delante, la web de la Junta es que ni siquiera te daba la opción de entrar", expresa esta usuaria. Con experiencia en compra de entradas, también C. A. expresa su enfado y desconcierto. "Esto te lo esperas cuando vas a comprar las entradas para la final de los carnavales en el Falla, no en una web institucional". Este usuario, que también ha tardado más de 25 horas en poder presentar la solicitud para el bono, ha tenido que dar a su jefe más explicaciones de la cuenta, aunque ha sido comprensivo. "Mi trabajo no me permitía estar delante de un ordenador todo el día como otros usuarios y he tenido que aprovechar ratos muertos y pedir ayuda a amigos para poder estar pendiente de la web todo el rato", asegura C. A. Su desesperación era tal, que la noche casi la ha pasado en vela. "Ya era cuestión de orgullo el poder presentar la solicitud", asegura el joven.

Como él, otros miembros de su grupo de amigos también han sufrido esta odisea, aunque también con final feliz. Es el caso de L. S., que se fue al supermercado y dejó a una vecina actualizando la página. "Además de haber perdido todo el día de trabajo, he tenido que renunciar a necesidades básicas, pero el supermercado era vital", explica esta usuaria que, junto a su pareja y después de estar pendiente de tres ordenadores ha conseguido presentar la solicitud este martes 15 de noviembre a las 09:44.

"Un experimento sociológico", así lo ve L. M., una usuaria que ha pasado las últimas 25 horas pegada al ordenador y casi se queda sin amigos. La joven, que llevaba varias semanas compilando todos los papeles necesarios para la solicitud, asegura no ser muy experta en trámites burocráticos y para ello solicitó la ayuda de un amigo. "El papeleo se me da bastante mal, por eso solicité la ayuda de un amigo que está muy acostumbrado a eso", explica. Entre los dos han ido sorteando obstáculos hasta descubrir algunos trucos que luego han compartido en sus grupos de Whatsapp. "Después de todo el día, nos dimos cuenta que si cambiábamos de navegador íbamos más rápido y que refrescar, en lugar de entrar y salir en el enlace era también mucho más efectivo. Coincidencia o pura pesadez, la joven pudo presentar la solicitud a las 10:34 de este martes 15 de noviembre. "El experimento sociológico no ha podido conmigo", aseguraba entre risas.