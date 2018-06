El tribunal pide a los abogados que no graben la vista

El presidente del tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pidió ayer a los abogados personados en la causa que se abstengan de realizar grabaciones no oficiales de la vista oral. Juan Antonio Calle Peña, intervino para poner de manifiesto que resulta "obvio" que las "únicas grabaciones oficiales y autorizadas" del juicio son las que se realizan a través del programa de informática judicial Arconte. El magistrado explicó que en la sesión del martes "saltó algo que parecía una grabación" de un teléfono móvil.

Tras la petición del tribunal, el abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente José Antonio Griñán, intervino para explicar a la Sala que había dejado su teléfono "abierto" y pudo escucharse una llamada porque "no acabó de apagar el móvil". Mohedano dejó claro que en ningún momento pretendió realizar una grabación no oficial de la vista oral. "Ni grabo ni sé grabar", aseveró el letrado, que añadió que, a su juicio, si alguien intenta grabar lo haría "con un poco más de secretismo".

Por otro lado, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que el pasado lunes fue abroncado por el tribunal por hacer comentarios ante las respuestas de un testigo, aprovechó el comienzo de su turno de interrogatorio al interventor adjunto Ignacio García Revilla para solicitar sus "sinceras excusas" al tribunal si éste entiende que se ha podido exceder en el ejercicio del derecho de defensa.

El incidente se produjo en la sesión del pasado lunes, cuando el letrado, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, se quejó de que el presidente le interrumpiera en varias ocasiones a lo largo del interrogatorio, lo que a su juicio le había provocado que se desconcentrara y por tanto no pudiera ejercer correctamente su labor. Tras la queja del letrado, el magistrado Juan Antonio Calle Peña le llamó al orden para que no hiciera comentarios sobre las respuestas de un testigo y los reservara para su informe final de conclusiones. "No le voy a tolerar que haga observaciones sobre el ejercicio de mi labor" al frente del tribunal, señaló el magistrado.