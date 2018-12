La Diputación inyectará 42,5 millones de euros a las entidades locales

Tras las transferencias de la primera convocatoria del Fondo Extraordianrio de Anticipos Reintegrables, 34,4 millones de euros a 43 entidades locales, desde la Diputación de Sevilla se ha publicado en el BOP número 283 del pasado 7 de diciembre el anuncio que regula la participación de las entidades locales de la provincia de Sevilla en una segunda edición del FEAR 2018.

Con ello, la Diputación de Sevilla inyectará otros 42,5 millones de euros a las entidades locales solicitantes. Según ha explicado el presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, “en esta segunda convocatoria mantenemos las líneas de solicitud de la anterior, y que son los préstamos de mandato, inversiones, refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo y de deudas con Hacienda y la Seguridad Social, y para atender necesidades transitorias de tesorería”. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta 10 días después de la publicación del anuncio en el citado Boletín.

Para la adjudicación de los Fondos de esta segunda edición de este año, la Comisión de Valoración atenderá en primer lugar, y con carácter preferente, a aquellos ayuntamientos que no hayan concurrido a la anterior convocatoria de 2018; en segundo lugar, a aquellos que habiendo concurrido no han resultado beneficiados; y , por último, a aquellas entidades que habiendo ido objeto de concesión en la anterior convocatoria, no han agotado el límite máximo del anticipo ordinario neto previsto para 2018 en función de las líneas a la que optaron.

Villalobos ha mostrado su satisfacción “por el cumplimiento, un año más, de nuestro compromiso con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para que el máximo de los recursos posibles llegue a las arcas municipales y permitan la mejora continua de las infraestructuras y servicios que se ofrecen a la ciudadanía”.En este mandato, la Diputación de Sevilla ha adjudicado más de 378,2 millones de euros en concepto de Anticipos Extraordinarios a coste cero de interés de este Fondo para su posterior reintegro por parte de las entidades locales.